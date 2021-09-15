В США от COVID-19 умер пастор-радиоведущий, который поклялся не вакцинироваться

В США от осложнений, связанных с COVID-19, умер консервативный радиоведущий и пастор Роберт "Боб" Эньярт, который отказался вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщает CNN.

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"Мне очень тяжело в душе, что мой близкий друг и соведущий Real Science Radio проиграл битву с СOVID-19", – сообщил коллега Эньярта Фред Уильямс в Facebook.

Журналисты отмечают, что в октябре 2020-го Эньярт выигрывал суд из-за коронавирусных ограничений у властей штата Коларадо. А в августе 2021-го на сайте Real Science Radio появилось сообщение, что он вместе с женой Шерил "поклялись не принимать вакцины Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson".

Сообщается, что Эньярт – один из нескольких американских радиоведущих, которые недавно умерли от COVID-19 после скептицизма по поводу вакцин и масок.

В июле в Лос-Анджелесе от коронавируса умер 34-летний религиозный блогер-антивакцинатор Стивен Хармон.

1 сентября сообщалось, что в США от осложнений, вызванных коронавирусом, умер бывший офицер ЦРУ и антивакцинатор Роберт Дэвид Стил, считавший себя "первым, кто назвал COVID-19 заговором".

В Украине вакцинация от коронавируса доступна всем желающим. На прошлой неделе в стране трижды были рекорды по вакцинации. В то же время, по опросу Деминициатив, более 50% украинцев не планируют вакцинироваться от COVID-19.

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Марк Сировой

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