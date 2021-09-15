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В США от COVID-19 умер пастор-радиоведущий, который поклялся не вакцинироваться

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2021, 10:19
В США от COVID-19 умер пастор-радиоведущий, который поклялся не вакцинироваться - Фото
Боб Эньярт (скриншот видео Bob Enyart, YouTube)

В США от осложнений, связанных с COVID-19, умер консервативный радиоведущий и пастор Роберт "Боб" Эньярт, который отказался вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщает CNN.

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"Мне очень тяжело в душе, что мой близкий друг и соведущий Real Science Radio проиграл битву с СOVID-19", – сообщил коллега Эньярта Фред Уильямс в Facebook.

Журналисты отмечают, что в октябре 2020-го Эньярт выигрывал суд из-за коронавирусных ограничений у властей штата Коларадо. А в августе 2021-го на сайте Real Science Radio появилось сообщение, что он вместе с женой Шерил "поклялись не принимать вакцины Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson".

Сообщается, что Эньярт – один из нескольких американских радиоведущих, которые недавно умерли от COVID-19 после скептицизма по поводу вакцин и масок.

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Марк Сировой
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вакцина пастор коронавирус COVID-19 антивакцинатор боб эньярт радиоведущий
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