ВОЗ приостановила одобрение российского Спутника-5
Процесс получения одобрения от Всемирной организации здравоохранения для российской вакцины от коронавируса Sputnik V приостановлен. Об этом сообщил на видеоконференции Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса, замглавы этой организации.
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По его словам, процедура на паузе до тех пор, пока на заводах по производству вакцины не выполнят рекомендации ВОЗ, а затем запросят новую инспекцию.
Барбоса сказал, что любой производитель вакцин должен подтвердить, что их мощности и линии соответствуют надлежащей производственной практике (GMP).
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"Что до процесса одобрения Спутника-5 для экстренного применения, этот процесс поставлен на паузу: во время проверки одной из фабрик в производственной цепочке вакцины было обнаружено, что она не согласуется с GMP", – отметил чиновник.
Экспертная делегация ВОЗ в начале лета обнаружила некоторые нарушения на заводе Фармстандарт-УфаВИТА в Уфе. Претензии были связаны с мониторингом выбросов, защитой окружающей среды и другими моментами.
- Москва ожидает, что ВОЗ все же одобрит их основную вакцину от коронавируса этой осенью.
- Россия также хочет зарегистрировать "Спутник-5" в Евросоюзе. Заявка на это была подана еще в январе, но у ее авторов появились проблемы. Вдобавок, у ЕС есть вопросы к безопасности – связаны с коровьим бешенством.
- В апреле бразильский регулятор отказался от импорта Sputnik V, заявив, что существует риск репликации аденовируса в этой вакцине. Россияне заявили, что бразильцы неправильно поняли документацию и пригрозили Anvisa судом.
- "Спутник-5" и китайская вакцина "проиграли" Pfizer и AstraZeneca по антителам.
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