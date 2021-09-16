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ВОЗ приостановила одобрение российского Спутника-5

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2021, 09:45
ВОЗ приостановила одобрение российского Спутника-5 - Фото
В кабинете вакцинации в Москве (фото - ЕРА)

Процесс получения одобрения от Всемирной организации здравоохранения для российской вакцины от коронавируса Sputnik V приостановлен. Об этом сообщил на видеоконференции Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса, замглавы этой организации.

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По его словам, процедура на паузе до тех пор, пока на заводах по производству вакцины не выполнят рекомендации ВОЗ, а затем запросят новую инспекцию.

Барбоса сказал, что любой производитель вакцин должен подтвердить, что их мощности и линии соответствуют надлежащей производственной практике (GMP).

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"Что до процесса одобрения Спутника-5 для экстренного применения, этот процесс поставлен на паузу: во время проверки одной из фабрик в производственной цепочке вакцины было обнаружено, что она не согласуется с GMP", – отметил чиновник.

Экспертная делегация ВОЗ в начале лета обнаружила некоторые нарушения на заводе Фармстандарт-УфаВИТА в Уфе. Претензии были связаны с мониторингом выбросов, защитой окружающей среды и другими моментами.

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Евгений Пилипенко
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вакцинация вакцина прививка ВОЗ коронавирус COVID-19 Sputnik V Спутник-5 пауза Жарбас Барбоса
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