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Лавров заявил, что у ЕМА "нет замечаний" к Sputnik V. В ЕС ответили: данных недостаточно

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2021, 13:51
Лавров заявил, что у ЕМА
Вакцина Sputnik V (фото — ЕРА)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Европейском агентстве лекарственных средств "замечаний к вакцине Sputnik V и степени её эффективности нет". Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

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"Сотрудники EMA находятся в прямом рабочем контакте с представителями Минздрава и Минпромторга России. По нашей информации, замечаний к самой вакцине и степени её эффективности нет", – говорит он.

По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, "вокруг Sputnik V стало очень тихо". 

"Заявка на EMA существует уже давно. Но пока производитель не смог предоставить достаточно достоверных данных, чтобы доказать безопасность. Это вызывает вопросы", – сказала чиновник в интервью RND.

Станислав Стороженко
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ЕС Сергей Лавров урсула фон дер ляйен Sputnik V ema
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