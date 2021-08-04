Лавров заявил, что у ЕМА "нет замечаний" к Sputnik V. В ЕС ответили: данных недостаточно

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Европейском агентстве лекарственных средств "замечаний к вакцине Sputnik V и степени её эффективности нет". Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

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"Сотрудники EMA находятся в прямом рабочем контакте с представителями Минздрава и Минпромторга России. По нашей информации, замечаний к самой вакцине и степени её эффективности нет", – говорит он.

По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, "вокруг Sputnik V стало очень тихо".

"Заявка на EMA существует уже давно. Но пока производитель не смог предоставить достаточно достоверных данных, чтобы доказать безопасность. Это вызывает вопросы", – сказала чиновник в интервью RND.

Станислав Стороженко

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