Ученые изучили эффект от 1/4 дозы вакцины Moderna. Вот несколько воодушевляющих выводов

Пока нет данных, что получившим две дозы вакцины Moderna людям, если они не имеют проблем с иммунитетом, потребуется повторная вакцинация. Об этом пишут в Science авторы многогранного исследования из Института иммунологии Ла-Хойи, которые сравнивали непривитых переболевших COVID-19 с теми, кто получил 1/4 одной дозы Moderna.

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Речь идет об участниках клинических испытаний фазы I, на которой в 2020 году определяли дозировку биопрепарата. Части участников тогда давали дозу в 25 мкг – это четверть от принятой ныне за стандарт дозы 100 мкг.

Главный вывод авторов: даже такой малой дозы хватает, чтобы иммунитет против коронавируса сохранялся не менее шести месяцев. Они полагают, что он "может длиться и намного дольше".

Также исследование показало, что иммунные ответы с Т-лимфоцитами и антителами в группе даже с такой мини-дозой вполне ощутимы. Фактически было доказано, что Moderna стимулирует реакцию организма против основной мишени – S-белка вируса – почти идентичную той, как это происходит при естественной инфекции.

"Реакция сопоставима. Не сильнее и не слабее", – заявили авторы.

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Кроме того, Т-клетки у людей, вылечившихся от безобидного "простудного" типа коронавируса, могут реагировать и на коронавирус SARS-CoV-2. Было обнаружено, что у таких людей значительно более сильные ответы антителами и лимфоцитами CD4+ типа (Т-хелперы) на вакцину.

Авторы полагают, что если вы переболели "простудным" коронавирусом, а затем заразились нынешним пандемичным, то ваша иммунная система может быстрее сработать против ковида.

Также исследование продемонстрировало мощный ответ лимфоцитами CD8+ (так называемые Т-киллеры, которые уничтожают зараженные вирусом клетки) на мини-дозу Moderna – он был аналогичным тому, как у переболевших. Спустя полгода после второй дозы у 88% привитых эти клетки генерировались так же успешно, как и ранее.

Ученые пишут, что сильная иммунная память сохранялась во всех протестированных возрастных группах, в том числе у людей старше 70 лет, которые особенно уязвимы для тяжелой формы COVID-19.

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Евгений Пилипенко

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