Коронавирус. Динамика госпитализации превышает норму в 11 областях, заболеваемость – в 23

В 11 областях Украины показатели динамики госпитализации больных COVID-19 превышают установленную для зеленой зоны карантина норму. В 23 областях превышены показатели заболеваемости коронавирусом, сообщается на сайте Минздрава.

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Показатель динамики госпитализации превышает норму в 50% в 11 областях: Винницкой (54,9%), Волынской (50,7%), Днепропетровской (75,2%), Житомирской (56,3%), Закарпатской (52,3%), Луганской (69,6%), Николаевской (72,3%), Ровенской (87,2%), Сумской (61%), Харьковской (75,2%), Черкасской (72,6%).

Кроме того, в 23 областях превышает норму показатель уровня заболеваемости. В пределах нормы он находится лишь в Закарпатской и Кировоградской областях.

Коэффициент выявленных случаев коронавируса также превышен почти по всей Украине. В пределах нормы – в Киеве, Закарпатской и Кировоградской областях.

Нет данных с временно оккупированного Крыма.

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СПРАВКА. Динамика госпитализаций указывает на рост числа госпитализаций за последние семь дней в сравнении с предыдущим аналогичным периодом. Норма для зеленой зоны карантина – не более 50%. Коэффициент выявленных случаев указывает, какое число ПЦР- или экспресс-тестов на коронавирус оказались позитивными. Норма – не более 4%. Показатель заболеваемости указывает на количество новых случаев COVID-19 на 100 000 населения за последние 14 дней.

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Марк Сировой

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