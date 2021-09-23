Вспышка дельты в привитой тюрьме Техаса: заразилось большинство. Вот несколько выводов CDC

Частота заражений, госпитализаций, смертей среди непривитых от COVID-19 выше, чем среди вакцинированных, но обе группы примерно одинаковое время избавляются от дельта-штамма коронавируса. Об этом говорится в отчете экспертов Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

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В июле 2021 года в тюрьме в Техасе случилась вспышка COVID-19 от дельты: заразились 172 из 233 заключенных в двух блоках. Почти 80% всех обитателей этого места были полностью вакцинированы либо Pfizer-BioNTech, либо Moderna.

Авторы подчеркнули, что у заключенных (в первую очередь из-за "тесноты") наблюдается непропорционально более высокий уровень заболеваний и смертей от COVID-19 по сравнению с населением США в целом.

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Выяснились такие моменты:

→ частота заражений была выше среди непривитых по сравнению с привитыми (93% против 70%);

→ частота заражений была выше среди привитых за >4 месяца до вспышки (89%), чем среди привитых от 2 недель до 2 месяцев до нее (61%);

→ среди переболевших ранее частота заражений была ниже среди привитых по сравнению с непривитыми (5% против 57%);

→ среди не болевших ранее частота заражений также была ниже среди привитых по сравнению с непривитыми (78% против 100%);

→ среди не болевших ранее и привитых частота заражений была выше в группе Pfizer (85%), чем Moderna (54%);

→ четыре человека (2% от всех зараженных) были госпитализированы, трое из них были непривитые; один из них, непривитый, умер после попытки спасения на ИВЛ;

→ вирус культивировали у 42% непривитых и 38% привитых;

→ в 100% проверенных случаев была дельта.

Среднее время между появлением симптомов и последним положительным ПЦР-тестом у полностью вакцинированных и невакцинированных – примерно одинаковое (9 против 11 дней):

"В условиях, когда физическое дистанцирование затруднено, вакцинация вместе с профилактикой (тесты, изоляция, карантин и маски) имеют критическое значение для ограничения передачи SARS-CoV-2", – говорится в выводах.

Авторы делают вывод, что в этой вспышке самый низкий уровень заражения наблюдался среди полностью привитых, которые ранее перенесли COVID-19 – "это подчеркивает важность вакцинации даже среди лиц с предыдущей инфекцией".

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Евгений Пилипенко

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