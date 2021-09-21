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В Таиланде разрешили нетрадиционный метод вакцинации от коронавируса

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2021, 09:52
В Таиланде разрешили нетрадиционный метод вакцинации от коронавируса - Фото
Вакцинация в Таиланде (фото - ЕРА)

В Таиланде теперь смогут делать "усиливающие" уколы вакцины против COVID-19 внутрикожно, а не традиционным способом – внутримышечно. Этот метод поможет защитить больше граждан, сообщили в местном Минздраве, так как расход биопрепарата снижается в несколько раз. Об этом пишет The Phuket News.

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Местные ученые выяснили, что каждую внутримышечную дозу можно разделить между пятью людьми, если вводить вакцину внутрикожно, – и при этом в организме вызывается "такой же иммунный ответ, что и при обычном методе". Научной публикации с подтверждением этого пока нет.

Этот метод будут применять пока только для бустерной (усиливающей, третьей) дозы. Его можно использовать "по усмотрению врачей при условии, что он подтвержден доказательствами", сказал министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул.

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Пхукет – наиболее привитый от ковида регион страны. На фоне распространения более заразных и, зачастую, чаще укладывающих больных в госпитали штаммов коронавируса там в дополнение к двум дозам CoronaVac решили давать бустер вакциной Oxford-AstraZeneca. Больница Вачира первой приступит к реализации новой стратегии с 24 сентября.

Фото: ЕРА

Решение использовать нетрадиционные методы в немалой степени связаны с проблемой доступности вакцин, которые, в отличие от Украины, во многих странах мира остаются дефицитом. Как пишет Reuters, в Таиланде только 21% из 72 млн населения полностью вакцинированы. Для сравнения – на 21 сентября две дозы получили менее 14% граждан Украины (без учета временно оккупированных территорий).

Кроме того, в Таиланде решили внедрять еще один нетрадиционный способ: после дозы CoronaVac давать дозу AstraZeneca.

С начала пандемии в Таиланде только официально зарегистрировано 1,5 млн случаев COVID-19 и свыше 15 500 смертей, большинство из которых – с апреля 2021 года.

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Евгений Пилипенко
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