Сийярто может не попасть на Генассамблею ООН из-за вакцинации Sputnik V – Nepszava

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто может не попасть на Генассамблею ООН, поскольку он вакцинирован от коронавируса российской вакциной Sputnik V, которую не признают в большинстве стран мира. Об этом пишет венгерское издание Nepszava.

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Журналисты отмечают, что для въезда в США достаточно негативного ПЦР-теста на коронавирус.

Однако в Нью-Йорке, где находится штаб-квартира ООН, действуют более жесткие правила – для посещения заседаний необходима вакцинация признанным Всемирной организацией здравоохранения или госрегулятором США препаратом.

Сийярто же весной сообщал в Facebook, что привился российской вакциной Sputnik V. Она не признана ни ВОЗ, ни регуляторами США и Европейского союза.

Журналисты пишут, что для Сийярто важно быть на Генассамблее ООН, поскольку Венгрия планирует представить своих кандидатов на пост глав двух комитетов.

И у главы МИД Венгрии есть шанс попасть на Генассамблею, пишут в издании. ООН создала на месте станцию вакцинации – и Сийярто может привиться какой-нибудь западной вакциной. Пока неясно, использует ли он эту возможность. МИД Венгрии на запрос журналистов не ответил.

Журналисты также отмечают, что против правил о вакцинации протестовала российская делегация, члены которой могут быть привиты вакциной Sputnik V.

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Марк Сировой

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