UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сийярто может не попасть на Генассамблею ООН из-за вакцинации Sputnik V – Nepszava

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2021, 12:54
Сийярто может не попасть на Генассамблею ООН из-за вакцинации Sputnik V – Nepszava - Фото
Петер Сийярто (Фото: Julien Warnand/ЕРА)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто может не попасть на Генассамблею ООН, поскольку он вакцинирован от коронавируса российской вакциной Sputnik V, которую не признают в большинстве стран мира. Об этом пишет венгерское издание Nepszava.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Журналисты отмечают, что для въезда в США достаточно негативного ПЦР-теста на коронавирус.

Однако в Нью-Йорке, где находится штаб-квартира ООН, действуют более жесткие правила – для посещения заседаний необходима вакцинация признанным Всемирной организацией здравоохранения или госрегулятором США препаратом.

Сийярто же весной сообщал в Facebook, что привился российской вакциной Sputnik V. Она не признана ни ВОЗ, ни регуляторами США и Европейского союза.

Журналисты пишут, что для Сийярто важно быть на Генассамблее ООН, поскольку Венгрия планирует представить своих кандидатов на пост глав двух комитетов.

И у главы МИД Венгрии есть шанс попасть на Генассамблею, пишут в издании. ООН создала на месте станцию вакцинации – и Сийярто может привиться какой-нибудь западной вакциной. Пока неясно, использует ли он эту возможность. МИД Венгрии на запрос журналистов не ответил.

Журналисты также отмечают, что против правил о вакцинации протестовала российская делегация, члены которой могут быть привиты вакциной Sputnik V.   

Читайте также: Литва: Мы не купим Sputnik V – эти деньги потом пустят на войну на Донбассе

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ООН вакцина Петер Сийярто генассамблея Спутник V
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 