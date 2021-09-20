В Ирландии 90% взрослых привиты от COVID-19. Это в пять раз больше, чем в Украине

В Ирландии 90% населения старше 16 лет получили две дозы вакцины от COVID-19, что делает ее страной с самой высокой долей вакцинированных в ЕС. Об этом сообщает Irish Mirror.

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За Ирландией по доле привитых следует Мальта, Дания и Португалия.

Всего в стране было введено 7,1 млн доз вакцин. А 93% населения вакцинировались хотя бы одной дозой.

Сейчас Ирландия находится на пути к полной отмене карантинных ограничений. С 20 сентября ирландцы начнут возвращаться на свои рабочие места в офисах, которые были частично закрыты во время 18-месячного локдауна. Предположительно, большую часть ограничений в стране снимут 22 октября.

В Украине всего вакцинировано около 18% взрослого населения, передает Деминициативы. Около 5 млн украинцев получили две дозы вакцины, а более 6 млн – одну дозу.

По данным опроса Деминициатив от 13 сентября 2021 года, более половины украинцев не собираются вакцинироваться от коронавируса в ближайшее время.

16 сентября Италия сделала обязательным для всех работников наличие "зеленого пропуска" – доказательства вакцинации от коронавируса, выздоровления от болезни или отрицательного результата теста.

В тот же день стало известно, что во Франции уволили около 3000 медицинских работников за отказ вакцинироваться против COVID-19.

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Кумбер Елизавета

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