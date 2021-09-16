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Во Франции уволили 3000 медработников за отказ вакцинироваться от коронавируса

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2021, 17:27
Во Франции уволили 3000 медработников за отказ вакцинироваться от коронавируса - Фото
Фото: EPA/Ludovic Marin

Во Франции уволили около 3000 медицинских работников за отказ вакцинироваться против COVID-19. Об этом сообщает BBC.

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В стране ввели обязательную вакцинацию для всех медицинских сотрудников, которых насчитывается более 2,7 млн. В июле президент Эмманюэль Макрон предупредил, что все, кто не успеют вакцинироваться, будут уволены. 

Больше всего увольнений произошло в больнице Ниццы – одновременно почти 450 работников, из-за чего начались протесты у здания. Тысячи медиков продолжают отказываться от вакцины.

В то же время сообщается, что увольнения в основном коснулись обслуживающего персонала.

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Владислава Михайленко
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