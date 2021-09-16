Во Франции уволили 3000 медработников за отказ вакцинироваться от коронавируса
16.09.2021, 17:27
Фото: EPA/Ludovic Marin
Во Франции уволили около 3000 медицинских работников за отказ вакцинироваться против COVID-19. Об этом сообщает BBC.
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В стране ввели обязательную вакцинацию для всех медицинских сотрудников, которых насчитывается более 2,7 млн. В июле президент Эмманюэль Макрон предупредил, что все, кто не успеют вакцинироваться, будут уволены.
Больше всего увольнений произошло в больнице Ниццы – одновременно почти 450 работников, из-за чего начались протесты у здания. Тысячи медиков продолжают отказываться от вакцины.
В то же время сообщается, что увольнения в основном коснулись обслуживающего персонала.
- В июле 2021 года во Франции ввели обязательную вакцинацию медиков и пропуска здоровья.
- В июле во Франции начались протесты и столкновения с полицией.
- Протестующие разгромили два центра вакцинации.
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