Во Франции уволили 3000 медработников за отказ вакцинироваться от коронавируса

Во Франции уволили около 3000 медицинских работников за отказ вакцинироваться против COVID-19. Об этом сообщает BBC.

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В стране ввели обязательную вакцинацию для всех медицинских сотрудников, которых насчитывается более 2,7 млн. В июле президент Эмманюэль Макрон предупредил, что все, кто не успеют вакцинироваться, будут уволены.

Больше всего увольнений произошло в больнице Ниццы – одновременно почти 450 работников, из-за чего начались протесты у здания. Тысячи медиков продолжают отказываться от вакцины.

В то же время сообщается, что увольнения в основном коснулись обслуживающего персонала.

В июле 2021 года во Франции ввели обязательную вакцинацию медиков и пропуска здоровья.

В июле во Франции начались протесты и столкновения с полицией.

Протестующие разгромили два центра вакцинации.

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Владислава Михайленко

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