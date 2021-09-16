В Украине усилят ответственность за подделку COVID-сертификатов и справок – Минздрав

В Украине хотят усилить ответственность за подделку COVID-сертификатов и справок о противопоказаниях к прививке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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В Министерстве здравоохранения сообщили, что законодательный акт об усилении ответственности за подделку медицинских документов уже готовится.

Как отмечают в ведомстве, необходимость усиления ответственности обусловлена тем, что с ростом заболеваемости коронавирусом в Украине все чаще появляются сообщения о покупке поддельных международных свидетельств о вакцинации, а также справок о противопоказаниях к прививке.

В Минздрав сообщают, что вместе с полицией и Службой безопасности работают над выявлением случаев подделки документов о вакцинации, и "все они тщательно расследуются". Также людей призывают сообщать в полицию о случаях торговли фейковыми документами.

В Минздрав подчеркивают, что подделка документов не только является преступлением и карается законом, но и создает угрозу для здоровья и жизни других.

HELSI.ME напоминает, что в Киеве работает 239 пунктов вакцинации, записаться можно здесь.

В мае 2021-го СБУ заявила о блокировке сети анонимных онлайн-ресурсов, через которые можно было купить поддельные справки с отрицательными результатами тестов на COVID-19 и листки временной нетрудоспособности.

10 сентября сообщалось, что в Киеве разоблачили схему массовой подделки результатов ПЦР-тестов и медицинских карт о вакцинации по заказу туристических фирм.

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Оксана Житнюк

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