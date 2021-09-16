Коронавирус. В Украине быстро растет суточная заболеваемость – 5744 новых случая

Вчера, 15 сентября, в Украине выявили 5 744 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 4640), выздоровели 1499 пациентов (днем ранее – 1858). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Среди заболевших – 629 детей и 95 медиков. Госпитализированы 1507 человек (сутками ранее – 1 609), 101 пациент умер (сутками ранее – 93).

Официально за 15 сентября сделан 72 931 тест на коронавирус (75 431 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 331 540 заболевших COVID-19, 2 226 629 пациентов выздоровели, 54 651 человек умер. Проведено более 12,3 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Львовской, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях:

Львовская область – 552 заболевших за сутки;

Харьковская – 498;

Днепропетровская – 415;

Киев – 362;

Одесская – 347;

Житомирская – 278;

Донецкая – 259;

Черновицкая – 245;

Тернопольская – 244;

Запорожская – 239;

Луганская – 229;

Хмельницкая – 223;

Сумская – 213;

Ровенская – 210;

Ивано-Франковская – 203;

Винницкая – 185;

Херсонская – 180;

Черниговская – 169;

Черкасская – 163;

Полтавская – 132;

Киевская – 120;

Николаевская – 93;

Волынская – 91;

Закарпатская – 54;

Кировоградская – 40.

13 сентября Кабмин решил изменить правила карантина в Украине. Они начнут действовать через семь дней после публикации постановления, а у вакцинированных от коронавируса будут преимущества.

В связи с новыми правилами карантина в Украине появятся два новых COVID-сертификата – зеленый и желтый.

Вакцинация от коронавируса доступна в Украине всем желающим, однако более 56% украинцев не планируют прививаться.

Читайте также: Через две недели рост заражений коронавирусом превысит 5000 случаев в день – прогноз НАН

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.