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Коронавирус. В Украине быстро растет суточная заболеваемость – 5744 новых случая

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2021, 08:18
Коронавирус. В Украине быстро растет суточная заболеваемость – 5744 новых случая - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Вчера, 15 сентября, в Украине выявили 5 744 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 4640), выздоровели 1499 пациентов (днем ранее – 1858). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 629 детей и 95 медиков. Госпитализированы 1507 человек (сутками ранее – 1 609), 101 пациент умер (сутками ранее – 93).

Официально за 15 сентября сделан 72 931 тест на коронавирус (75 431 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 331 540 заболевших COVID-19, 2 226 629 пациентов выздоровели, 54 651 человек умер. Проведено более 12,3 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Львовской, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях:

Львовская область – 552 заболевших за сутки;
Харьковская – 498;
Днепропетровская – 415;
Киев – 362;
Одесская – 347;
Житомирская – 278;
Донецкая – 259;
Черновицкая – 245;
Тернопольская – 244;
Запорожская – 239;
Луганская – 229;
Хмельницкая – 223;
Сумская – 213;
Ровенская – 210;
Ивано-Франковская – 203;
Винницкая – 185;
Херсонская – 180;
Черниговская – 169;
Черкасская – 163;
Полтавская – 132;
Киевская – 120;
Николаевская – 93;
Волынская – 91;
Закарпатская – 54;
Кировоградская – 40.

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Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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