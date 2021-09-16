Коронавирус. В Украине быстро растет суточная заболеваемость – 5744 новых случая
Вчера, 15 сентября, в Украине выявили 5 744 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 4640), выздоровели 1499 пациентов (днем ранее – 1858). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших – 629 детей и 95 медиков. Госпитализированы 1507 человек (сутками ранее – 1 609), 101 пациент умер (сутками ранее – 93).
Официально за 15 сентября сделан 72 931 тест на коронавирус (75 431 сутками ранее).
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Львовской, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях:
Львовская область – 552 заболевших за сутки;
Харьковская – 498;
Днепропетровская – 415;
Киев – 362;
Одесская – 347;
Житомирская – 278;
Донецкая – 259;
Черновицкая – 245;
Тернопольская – 244;
Запорожская – 239;
Луганская – 229;
Хмельницкая – 223;
Сумская – 213;
Ровенская – 210;
Ивано-Франковская – 203;
Винницкая – 185;
Херсонская – 180;
Черниговская – 169;
Черкасская – 163;
Полтавская – 132;
Киевская – 120;
Николаевская – 93;
Волынская – 91;
Закарпатская – 54;
Кировоградская – 40.
- 13 сентября Кабмин решил изменить правила карантина в Украине. Они начнут действовать через семь дней после публикации постановления, а у вакцинированных от коронавируса будут преимущества.
- В связи с новыми правилами карантина в Украине появятся два новых COVID-сертификата – зеленый и желтый.
- Вакцинация от коронавируса доступна в Украине всем желающим, однако более 56% украинцев не планируют прививаться.
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