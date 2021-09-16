Первая в Европе. Италия запрещает выходить на работу без "зеленого covid-пропуска"

Италия делает обязательным для всех работников наличие "зеленого пропуска" – доказательства вакцинации от коронавируса, выздоровления от болезни или отрицательный результат теста. Об этом сообщает BBC.

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Правительство Италии одобрило новый закон, распространяющий жесткие требования на все рабочие места и сотрудников во всех секторах, включая самозанятых.

Все итальянцы, у которых нет "зеленого пропуска", будут отстранены от работы, выплата зарплаты может быть прекращена через пять дней. Итальянское издание La Stampa уточняет, что работники, не имеющие сертификата, не лишаются "права на сохранение трудовых отношений" и, следовательно, их не могут уволить. Такие работники будут считаться отсутствующими без уважительной причины, начиная с пятого дня отсутствия.

Италия — первая страна в Европе, которая приняла настолько жесткие меры.

Решение должно вступить в силу 15 октября.

Сертификаты Green Pass для Covid-19, предоставляемые как в цифровом, так и в бумажном виде, уже требуются для доступа к итальянским вокзалам, кинотеатрам, ресторанам, спортивным залам и бассейнам.

Школьный персонал также должен предъявлять пропуск, и, как сообщается, некоторым учителям уже отказано в работе.

Компании и персонал могут столкнуться со штрафами до 1500 евро, если будет установлено, что люди работают без действующего "зеленого пропуска".

Агентство отмечает, что итальянцы в целом широко поддержали кампанию вакцинации, проводимую правительством. Почти 65% граждан в настоящее время полностью вакцинированы, но число случаев инфицирования растет из-за варианта дельта.

В июле 2021 года во Франции ввели обязательную вакцинацию медиков и пропуска здоровья. Сегодня, 16 сентября, стало известно, что там уволили около 3000 медработников, отказавшихся от вакцинации.

В США планируют ввести обязательную вакцинацию госслужащих и сотрудников крупных компаний.

Вадим Ребрина

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