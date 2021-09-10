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Байден вводит в США обязательную вакцинацию для госслужащих и сотрудников крупных компаний

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2021, 14:20
Байден вводит в США обязательную вакцинацию для госслужащих и сотрудников крупных компаний - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

В США введут обязательную вакцинацию госслужащих и сотрудников крупных компаний. Об этом заявил президент США Джо Байден, представляя план по расширению вакцинации во время выступления в Белом доме.

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Байден отметил, что 80 млн американцев еще не вакцинированы, несмотря на то, что "вакцина безопасна, эффективна и бесплатна".

По его словам, сейчас в США "пандемия непривитых", и из-за того, что невакцинированные пациенты с COVID-19 переполняют больницы, не хватает мест людям с сердечными приступами, раком и другими заболеваниями.

"Мы были терпеливы, но терпение наше на исходе. И ваш отказ дорого обошелся всем нам", – заявил Байден.

План Байдена предполагает:

– полную вакцинацию сотрудников компаний со штатом от 100 человек, в случае отказа сотрудники должны будут сдавать тест на коронавирус раз в неделю;

– обязательную вакцинацию для большинства чиновников, медиков, учителей в связанных с государством школах и господрядчиков;

– повышение штрафов за отказ носить маски с 10 сентября с $500 до $1000 за первое нарушение и с $1000 до $3000 за повторное;

– более активное бесплатное тестирование на коронавирус в 10 000 аптек и в магазинах, 300 млн тестов раздадут бесплатно.

Денис Юдин
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вакцинация джо байден коронавирус COVID-19
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