В Днепропетровской области подделывали COVID-сертификаты. Медика будут судить – фото

В Днепропетровской области медик продавала поддельные международные COVID-сертификаты. Цена "псевдовакцинации" составляла от 1500 до 6000 грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По данным полиции, фальшивые сертификаты 44-летняя медработник изготавливала вместе со своим 27-летним знакомым. Он выполнял роль посредника, а клиентов искал в мессенджерах.

Подделка международного COVID-сертификата с занесением в базу данных Электронной системы здравоохранения (ЭСЗ) стоила 6000 грн. А фальшивый COVID-сертификат без внесения данных в ЭСЗ продавали за 1500 грн.

У подозреваемых изъяли мобильные телефоны, банковские карты, образцы сертификатов о вакцинации и черновые записи. Сейчас полиция разыскивает их клиентов.

В мае 2021 года СБУ заявила о блокировке сети анонимных онлайн-ресурсов, через которые можно было купить поддельные справки с отрицательными результатами тестов на COVID-19 и листки временной нетрудоспособности.

В сентябре в Киеве разоблачили схему массовой подделки результатов ПЦР-тестов и медицинских карт о вакцинации по заказу туристических фирм.

Елизавета Кумбер

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