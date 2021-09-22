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В Днепропетровской области подделывали COVID-сертификаты. Медика будут судить – фото

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2021, 12:22
В Днепропетровской области подделывали COVID-сертификаты. Медика будут судить – фото - Фото
Полиция разоблачила схему подделки COVID-сертификатов (Фото: пресс-служба Нацполиции)

В Днепропетровской области медик продавала поддельные международные COVID-сертификаты. Цена "псевдовакцинации" составляла от 1500 до 6000 грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По данным полиции, фальшивые сертификаты 44-летняя медработник изготавливала вместе со своим 27-летним знакомым. Он выполнял роль посредника, а клиентов искал в мессенджерах.

Поддельные сертификаты о вакцинации (Фото: пресс-служба Нацполиции)

Подделка международного COVID-сертификата с занесением в базу данных Электронной системы здравоохранения (ЭСЗ) стоила 6000 грн. А фальшивый COVID-сертификат без внесения данных в ЭСЗ продавали за 1500 грн.

У подозреваемых изъяли мобильные телефоны, банковские карты, образцы сертификатов о вакцинации и черновые записи. Сейчас полиция разыскивает их клиентов.

Елизавета Кумбер
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подделка вакцинация прививка вакцина коронавирус COVID-19 COVID-сертификат
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