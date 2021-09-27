Если врач выливает вакцину и вносит данные о прививке. Минздрав предупреждает – все узнаем

Если коррумпированный врач-саботажник по договоренности с пациентом-антивакцинатором вносит в базу привитых от COVID-19 такого человека, а его дозы просто выливает, такую махинацию можно будет отследить. Об этом предостерег злоумышленников главсанврач Игорь Кузин, пишет РБК-Украина.

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Он напомнил, что внесение любой информации в электронную систему здравоохранения можно отследить, – и посмотреть, какой врач внес туда ту или иную запись.

"И, поверьте, когда пациент находится на койке палаты интенсивной терапии или реанимации, он расскажет, он (реально) вакцинирован или у него куплен сертификат, и кто ему такое сделал", – объяснил Кузин.

Поэтому, отметил он, информация о фейковой вакцинации рано или поздно станет известной "по меньшей мере медработникам и правоохранительным органам".

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Замглавы Минздрава подчеркнул, что они знают об основных алгоритмах и механизмах, каким образом эти сертификаты подделываются, продаются и как данные о прививках фиктивно вносятся в ЭСЗ. "Я бы хотел обратиться к каждому врачу, который этим занимается, и предостеречь его от таких действий", – сказал он.

По таким случаям уже заведено примерно 300 уголовных дел, а на прошлой неделе было несколько обысков в турагентствах, которые продавали так называемый полный комплект: сам тур, полис медстрахования, сертификат о пройденном ПЦР-тесте до вылета и плюс тест по дате возвращения из страны.

Кузин уточнил, что сейчас готовятся правки в Уголовный процессуальный кодекс для повышения ответственности за подделку документов о вакцинации, сертификатов, которые продают именно врачи, или за введение ложных данных в ЭСЗ.

Ранее ВОЗ сообщила, что 99% умерших от коронавируса не были вакцинированы и не болели ранее.

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Евгений Пилипенко

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