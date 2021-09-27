UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Если врач выливает вакцину и вносит данные о прививке. Минздрав предупреждает – все узнаем

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2021, 12:18
Если врач выливает вакцину и вносит данные о прививке. Минздрав предупреждает – все узнаем - Фото
Вакцинация от COVID-19 в Украине (Фото: пресс-служба КГГА)

Если коррумпированный врач-саботажник по договоренности с пациентом-антивакцинатором вносит в базу привитых от COVID-19 такого человека, а его дозы просто выливает, такую махинацию можно будет отследить. Об этом предостерег злоумышленников главсанврач Игорь Кузин, пишет РБК-Украина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он напомнил, что внесение любой информации в электронную систему здравоохранения можно отследить, – и посмотреть, какой врач внес туда ту или иную запись.

"И, поверьте, когда пациент находится на койке палаты интенсивной терапии или реанимации, он расскажет, он (реально) вакцинирован или у него куплен сертификат, и кто ему такое сделал", – объяснил Кузин.

Поэтому, отметил он, информация о фейковой вакцинации рано или поздно станет известной "по меньшей мере медработникам и правоохранительным органам".

Читайте также: Непривитым врачам в Нью-Йорке пригрозили: вас заменят медиками из Нацгвардии

Замглавы Минздрава подчеркнул, что они знают об основных алгоритмах и механизмах, каким образом эти сертификаты подделываются, продаются и как данные о прививках фиктивно вносятся в ЭСЗ. "Я бы хотел обратиться к каждому врачу, который этим занимается, и предостеречь его от таких действий", – сказал он.

По таким случаям уже заведено примерно 300 уголовных дел, а на прошлой неделе было несколько обысков в турагентствах, которые продавали так называемый полный комплект: сам тур, полис медстрахования, сертификат о пройденном ПЦР-тесте до вылета и плюс тест по дате возвращения из страны.

Кузин уточнил, что сейчас готовятся правки в Уголовный процессуальный кодекс для повышения ответственности за подделку документов о вакцинации, сертификатов, которые продают именно врачи, или за введение ложных данных в ЭСЗ.

Ранее ВОЗ сообщила, что 99% умерших от коронавируса не были вакцинированы и не болели ранее.

Смотрите графики: Сводные данные об эффективности вакцин AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer и Moderna

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
минздрав вакцинация медицина вакцина прививка преступление саботаж база данных коронавирус Игорь Кузин COVID-19 антивакцинаторы антипрививочники ЭСЗ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 