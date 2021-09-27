Непривитым от ковида врачам в Нью-Йорке пригрозили: вас заменят медиками из Нацгвардии США

Чтобы решить проблему нехватки медперсонала в больницах на фоне коронавирусной эпидемии, власти штата Нью-Йорк рассматривают возможность привлечения к работе медиков из Нацгвардии США. Об этом сообщает пресс-центр штата.

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"У нас есть план по увеличению штата медработников и облегчению нагрузки на больницы и другие медучреждения... Я призываю всех оставшихся невакцинированных медработников сделать это сейчас, чтобы они могли продолжать оказывать помощь", — заявила губернатор Кэти Хочул.

Уточняется, что работники, уволенные из-за отказа вакцинироваться, не имеют права на страховку по безработице.

По состоянию на 22 сентября в больницах штата Нью-Йорк прошли полный курс вакцинации 84% сотрудников.

В августе 2021 года Пентагон ввел обязательную вакцинацию от COVID-19 для военнослужащих.

В сентябре президент США Джо Байден ввел обязательную вакцинацию для госслужащих и сотрудников крупных компаний.

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Владислава Михайленко

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