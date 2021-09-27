Сводные данные об эффективности вакцин AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer и Moderna: графики

Все одобренные ВОЗ для экстренного использования вакцины против COVID-19 дают высокий уровень защиты от тяжелого течения болезни, а также в разной степени защищают от инфицирования и легких симптомов – даже с более опасными вариантами коронавируса. Об этом говорится в выводах ученых из Университета Джона Хопкинса, которые систематизировали разные исследования и показали наглядные графики их эффективности.

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На конец сентября 2021 года по всему миру были введены миллиарды доз вакцин от COVID-19, что резко снизило смертность от болезни и заболеваемость SARS-CoV-2 в некоторых странах. Точные оценки эффективности вакцин в разных исследованиях различаются – это следствие разного их дизайна, измеряемого результата, режима дозирования, места и периода времени, циркулирующих доминантных и не очень штаммов.

В это исследование с данными по август-2021 включены данные об эффективности 13 вакцин на фазе III клинических испытаний, а также реальной эффективности пяти из них в наблюдательных исследованиях.

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Оценивалась эффективность против а) бессимптомной инфекции, б) любого типа инфекции, в) симптоматического COVID-19 и г) тяжелых исходов, включая госпитализацию и смерть, как для частичной, так и для полной вакцинации, а также против вариантов SARS-CoV-2.

Сплошные кружочки ниже – данные с фазы III, полые – из реальной жизни:

Как видно по графику выше, хуже всего вакцинальный иммунитет работал против бета-штамма (впервые обнаружен в ЮАР). Но высокая заразность дельты и другие ее свойства стали причиной того, что именно этот штамм распространился в большинстве стран мира, вытеснив в том числе и бету. Вакцины против дельты эффективны.

По клику на ссылках далее можно открыть графики с эффективностью на фазе III и в реальной жизни: CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna.

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Евгений Пилипенко

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