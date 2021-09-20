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В Китае пять лет изучали, что вреднее: соль или ее заменители. Опубликованы результаты

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2021, 15:22
В Китае пять лет изучали, что вреднее: соль или ее заменители. Опубликованы результаты - Фото
Фото: depositphotos.com

Потребление солезаменителей снижает риск получить инсульт, опасную сердечно-сосудистое проблему и смерть от любой причины в сравнении с обычной солью. К таким выводам пришла после масштабного исследования международная группа ученых, их статья опубликована в NEJM.

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Ранее было известно, что заменители соли с пониженным содержанием натрия и повышенным – калия – снижают кровяное давление, однако их влияние на сердечно-сосудистую систему и безопасность оставались неопределенными.

Было проведено открытое рандомизированное исследование с участием 20 995 человек средним возрастом 65,4 года из 600 деревень в сельских районах Китая. Участники имели определенные состояния здоровья: 73% перенесли ранее инсульт, 88,4% – имели гипертонию.

Экспериментальной группе давали солезаменитель (75% хлорида натрия и 25% хлорида калия по массе), группе контроля – обычную соль (100% хлорид натрия), и наблюдали в среднем почти пять лет, какие проблемы со здоровьем наблюдаются в обоих группах.

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Первичным исходом, который попадал в статистику, был инсульт, вторичными – серьезные неблагоприятные сердечно-сосудистые события и смерть от любой причины. Исходом по части безопасности была клиническая гиперкалиемия.

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Выяснилось, что при использовании заменителя соли была ниже частота:

а) повторного инсульта (29 случаев против почти 34-х на 1000 человеко-лет);
б) серьезного сердечно-сосудистого события (49 против 56);
в) смерти (39 против 44).

При этом частота серьезных "побочек", связанных с гиперкалиемией, не была значительно выше при использовании солезаменителя (3,35 против 3,30).

Авторы уточняют: их выводы справедливы для лиц, которые перенесли инсульт, были в возрасте 60 лет и старше и имели повышенное кровяное давление, однако такие результаты исследования с определенными допущениями можно экстраполировать и на другие когорты.

Смотрите видео: Американские ученые "отрастили" соли ножки и она убежала

Евгений Пилипенко
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