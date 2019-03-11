Супрун сказала, сколько сахара в день не повредит здоровью

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Плохое питание приводит к высокому риску появления болезней сердца и сосудов и смертности от них. Одна из вредных привычек в питании - чрезмерное употребление сахара. О том, сколько сколько сахара в день не повредит здоровью, написала в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Супрун сообщила, что по данным исследования, в котором анализировали связь питания и рисков смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, Украина заняла первое место по смертности от этих болезней в Европе - 4 смерти из 10 связаны именно с неправильным питанием.

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И.о. министра отметила, что украинцы потребляют много хлеба, сладостей, соли, жарят на подсолнечном масле и употребляют много алкоголя. При этом в их рационе мало фруктов, цельнозерновых злаков, бобовых, орехов и рыбы.

Супрун пишет, что сладости, а именно добавленный в них сахар приводят к появлению лишнего веса, снижают чувствительность тканей к инсулину, оседают на капиллярах и делают их слабыми. Транс-жиры в сладостях провоцируют воспаление, вызывают или усугубляют атеросклероз.

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Кроме того, сладости - это много "пустых" калорий. Из-за сладостей избытка калорий может и не быть, но появляется недостаток микроэлементов и клетчатки, содержащихся в здоровой пище.

Супрун пишет, что средняя суточная норма сахара не должна превышать 32-50 граммов - 5 чайных ложек. При этом и.о. министра советует минимизировать его потребление - либо не добавлять сахар в чай ​​или кофе, либо не есть дополнительно сладости.