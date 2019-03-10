Ульяна Супрун рассказала о необычных свойствах воды

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Есть вещи, которые всегда следует иметь с собой, среди них - бутылка воды. Об этом у себя в Facebook сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Даже несколько глотков воды спасут нас от обезвоживания. Оно вызывает плохое настроение, снижение внимания и памяти", - отметила Супрун.

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Она назвала мифом информацию о том, что нужно выпивать до восьми стаканов воды в сутки.

И.о. министра здравоохранения подчеркнула, что вода безопаснее, чем кофе или чай.

"Многие люди ошибочно полагают, что чай или кофе заменяют воду. Но это совсем не так. Во-первых, именно вода, а не чай или кофе, переносит питательные вещества, выводит из тела продукты обмена и смазывает суставы. Во-вторых, часто кофе и чай хочется подсластить сахаром или вкусностями. А это - лишние калории", - сказала Супрун.

По ее словам, воду нужно пить вместе с алкоголем. "Алкоголь вызывает потерю воды почками, поэтому на следующий день после употребления алкоголя человека может "сушить". Чтобы избежать дегидратации - алкоголь следует запивать водой", - сказала она.

Супрун добавила, что вода всегда пригодится, чтобы запить лекарство.

"Найдите место в сумке для бутылки с водой, будьте внимательны к сигналам тела о жажде. Напоминать о питье чаще следует пожилым людям и детям, потому что они хуже различают сигналы тела о жажде", - уточнила Супрун.

2 марта 2019 года Супрун развенчала самые распространенные мифы об алкоголе.