Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
10.03.2019, 17:55

Ульяна Супрун рассказала о необычных свойствах воды

Ульяна Супрун рассказала о необычных свойствах воды - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

И.о. министра здравоохранения отметила, что "именно вода, а не чай или кофе, переносит питательные вещества"

Реклама
Реклама

Есть вещи, которые всегда следует иметь с собой, среди них - бутылка воды. Об этом у себя в Facebook сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Даже несколько глотков воды спасут нас от обезвоживания. Оно вызывает плохое настроение, снижение внимания и памяти", - отметила Супрун.

Реклама

Она назвала мифом информацию о том, что нужно выпивать до восьми стаканов воды в сутки.

И.о. министра здравоохранения подчеркнула, что вода безопаснее, чем кофе или чай.

"Многие люди ошибочно полагают, что чай или кофе заменяют воду. Но это совсем не так. Во-первых, именно вода, а не чай или кофе, переносит питательные вещества, выводит из тела продукты обмена и смазывает суставы. Во-вторых, часто кофе и чай хочется подсластить сахаром или вкусностями. А это - лишние калории", - сказала Супрун.

По ее словам, воду нужно пить вместе с алкоголем. "Алкоголь вызывает потерю воды почками, поэтому на следующий день после употребления алкоголя человека может "сушить". Чтобы избежать дегидратации - алкоголь следует запивать водой", - сказала она. 

Супрун добавила, что вода всегда пригодится, чтобы запить лекарство.

"Найдите место в сумке для бутылки с водой, будьте внимательны к сигналам тела о жажде. Напоминать о питье чаще следует пожилым людям и детям, потому что они хуже различают сигналы тела о жажде", - уточнила Супрун.

2 марта 2019 года Супрун развенчала самые распространенные мифы об алкоголе.

Отправить:
Распечатать:
Теги: польза, вода, ульяна супрун, алкоголь
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 