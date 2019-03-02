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02.03.2019, 18:43

Супрун об алкоголе: Не лечит, но с антибиотиками совместим

Супрун об алкоголе: Не лечит, но с антибиотиками совместим - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Оказывается, алкоголь полностью несовместим лишь с некоторыми антибиотиками

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в своем Facebook развенчала самые распространенные мифы об алкоголе.

1. Алкоголь не согревает. Все, по словам Супрун, происходит наоборот. Алкоголь расширяет кровеносные сосуды на поверхности тела, а прилив крови вызывает ощущение тепла. Внутренние органы в это время тепло теряют. Потеря тепла с поверхности кожи и конечностей на холоде происходит быстро, а общая температура тела снижается.

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2. Чувство самоконтроля в состоянии алкогольного опьянения, по мнению министра, обманчиво. Она говорит, что любое количество алкоголя в крови может повлиять на навыки вождения и повышает риски попасть в аварию.

3. Алкогольные напитки не имеют лечебных свойств, утверждает Супрун. "Пить или в любом другом виде употреблять алкоголь для профилактики или лечения болезней - глупо. Все возможные положительные эффекты, которые содержит в себе алкоголь, в конце концов перекрываются его пагубными свойствами", - написала она.

4. Ошибочным глава Минздрава назвала также убеждение, что антибиотики нельзя сочетать со спиртным. Она говорит, что полностью алкоголь несовместим только с некоторыми антибиотиками. В то же время Супрун отметила, что пить алкоголь во время приема лекарств нежелательно.

5. Самым большим мифом Супрун назвала убеждение, что существует безопасная доза алкоголя. "Это один из самых больших мировых медицинских мифов, с которым до сих пор спорят ученые. В любом случае, употребляя алкоголь, вы рискуете своим здоровьем", - пояснила она.

Ранее Супрун рассказала об особенностях приготовления пищи в микроволновых печах.

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Теги: ульяна супрун, алкоголь, антибиотики, лекарства, здоровье
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