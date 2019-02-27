Супрун встала на защиту микроволновок

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Готовить овощные блюда лучше в микроволновой печи, чем варить. Это связано с тем, что в овощах содержатся теплочувствительные водорастворимые витамины. Об этом написала в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Многие полезные вещества разрушаются при тепловом воздействии. Наиболее теплочувствительны водорастворимые витамины, такие как фолиевая кислота, витамины В и С, которые есть в овощах. Именно поэтому важно учитывать их способ приготовления. В целом работает правило - чем меньше пища подвергается нагреванию, тем больше питательных веществ она сохраняет. Микроволновая печь также лучше варки тем, что витамины не вывариваются в воду, а само приготовление занимает меньше времени, что также способствует их сохранению", - написала Супрун.

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Она отметила, что проводились исследования, во время которых измеряли количество разрушенного витамина С от различного воздействия тепла: при варке, приготовлении на пару и в микроволновке. Наиболее эффективным методом для сохранения витамина оказалось приготовление на пару - разрушалась лишь десятая часть. Во время приготовления в микроволновке - примерно четверть, в результате варки - почти половина. Также было подтверждено, что приготовление в микроволновке лучше сохраняет водорастворимые витамины.

В то же время Супрун обратила внимание на качество посуды, используемой для приготовления пищи в микроволновой печи. Если использовать пластиковую посуду, то некоторые химические вещества могут попадать в пищу во время нагревания. Имеющиеся в пластике фталаты и бисфенол-А (BPA) связывают с нарушениями работы эндокринной системы и могут вызывать бесплодие, ожирение, диабет и репродуктивные проблемы. Поэтому лучше использовать стеклянную или керамическую посуду.

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