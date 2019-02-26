Супрун рассказала, для чего организму белок и сколько его нужно

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Белок – это источник аминокислот, которые нужны не только для мышц, но и для крови, ферментов, нейромедиаторов и некоторых гормонов. Об этом в своем Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она уточняет, что "чем больше белка, тем больше мышцы" – это не миф, но "не все так однозначно". Белки бывают заменимые (те, которые организм производит сам) и незаменимые (которые употребляются с едой).

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Аминокислоты из белка нужны также для нервной системы, они регулируют сигнальные каскады старения, деление клеток и даже рака. Это также источник энергии.

Для большинства людей достаточно употреблять белок из расчета 0,6-1 грамм на 1 кг массы тела. У вегетарианцев и веганов потребность выше – до 2 грамм, потому что белок растительного происхождения содержит меньше незаменимых аминокислот.

Люди старшего возраста также должны употреблять больше белка – 1-1,3 грамма на 1 кг, чтобы избежать саркопении, деградации мышц. Больше белка нужно и спортсменам.

Супрун отмечает, что важно и не превышать суточную норму белка: излишек белка вреден для людей с болезнями почек.

Богатый на белок рацион принесет пользу, если употреблять также достаточно кальция и витамина D.

20 февраля Супрун объяснила, как не дать "организму засохнуть".