Как не дать организму "засохнуть": объясняет Ульяна Супрун

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Ощущение, будто организм "засыхает" может появиться не только летом, но и в холодное время года, если много времени проводить в закрытом помещении. Это сопровождается целым рядом неприятных ощущений, поэтому необходимо предпринимать ряд мер, написала в своем Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Если организму недостаточно влаги, появляется ощущение дискомфорта в носу, будто он заложен; больше устают глаза; нарушается сон (особенно у маленьких детей). Кроме того, частицы пыли дольше присутствуют в воздухе, что может быть дополнительным раздражителем и носителем бактерий и вирусов.

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Супрун подчеркивает, что важно поддерживать водный баланс в организме и оптимальную влажность в помещении. Достаточное количество воды ежедневно помогает бороться с хронической усталостью, стрессом, улучшает работу мозга и всего организма.

Влажность в помещении можно поддерживать с помощью увлажнителей. Чтобы измерить влажность, используется гигрометр. Рекомендуемая относительная влажность – 40-60%. Супрун подчеркивает важность правильного использования увлажнителя воздуха и его регулярного очищения.

Также она отмечает, что не только низкая влажность в помещении может быть причиной вышеперечисленных симптомов, но и пыль, химические загрязнения, побочные действия лекарств.

4 февраля Супрун объяснила, как правильно нужно пить лекарства.