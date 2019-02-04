Ульяна Супрун сказала, как правильно нужно пить лекарства

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как правильно принимать лекарства в случае необходимости. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

По ее словам, лекарства лучше запивать водой, чтобы не было побочных эффектов.

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"Вода - беспроигрышный вариант. Лучше выпейте полный стакан. Это улучшит усвоение лекарств. Если нет воды, можно запивать едва теплым чаем. Для большинства лекарств не имеет значения, но лучше всего - это вода", - отметила Супрун.

Она уточнила, что нельзя запивать лекарства газированными напитками.

"Особенно, если препарат следует пить натощак - такие лекарства должны как можно меньше быть в кислой среде, а сладкие газированные напитки как раз кислые", - добавила Супрун.

И.о. министра здравоохранения рекомендует внимательно следить за хранением препаратов.

Супрун напомнила, что если лекарства повреждены, то ни в коем случае их нельзя принимать.

31 января Супрун выступила за легализацию применения каннабиса в медицинских и научных целях.