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04.02.2019, 15:26

Ульяна Супрун сказала, как правильно нужно пить лекарства

Ульяна Супрун сказала, как правильно нужно пить лекарства - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

И.о. министра здравоохранения советует украинцам в случае необходимости запивать лекарства только водой

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как правильно принимать лекарства в случае необходимости. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

По ее словам, лекарства лучше запивать водой, чтобы не было побочных эффектов.

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"Вода - беспроигрышный вариант. Лучше выпейте полный стакан. Это улучшит усвоение лекарств. Если нет воды, можно запивать едва теплым чаем. Для большинства лекарств не имеет значения, но лучше всего -  это вода", - отметила Супрун.

Она уточнила, что нельзя запивать лекарства газированными напитками.

"Особенно, если препарат следует пить натощак - такие лекарства должны как можно меньше быть в кислой среде, а сладкие газированные напитки как раз кислые", - добавила Супрун.

И.о. министра здравоохранения рекомендует внимательно следить за хранением препаратов.

Супрун напомнила, что если  лекарства повреждены, то ни в коем случае их нельзя принимать.

31 января Супрун выступила за легализацию применения каннабиса в медицинских и научных целях.

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Теги: Супрун Ульяна, вода, лекарства, таблетки
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