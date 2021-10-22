UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава МВД пригрозил "неотвратимой ответственностью" купившим фейковый ковид-сертификат

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2021, 11:08
Глава МВД пригрозил
Денис Монастырский. Фото: пресс-служба Офиса президента

Министр внутренних дел Денис Монастырский обещает неотвратимое наказание для тех, кто использует поддельные сертификаты вакцинации от коронавируса. Об этом он сообщил в своем видеообращении в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он отметил, что альтернативы вакцинации и соблюдению карантинных ограничений не существует. При этом некоторые украинцы готовы платить за сертификат вакцинации, обращаясь к мошенникам и недобросовестным врачам.

"Ответственность тех, кто идет на это уголовное правонарушение, будет неотвратимой", – отметил Монастырский.

По его словам, уже открыто около 800 уголовных дел по таким случаям.

В МВД просят сообщать о подобных фактах на горячую линию киберполиции 0 800 505 170 или по номеру 102.

Читайте также: В Украине не зафиксировано ни одной смерти, связанной с вакцинами от COVID-19 – профессор

Виктория Найдёнова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Нацполиция мвд вакцинация вакцина прививка Денис Монастырский коронавирус   COVID-19 COVID-сертификат
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 