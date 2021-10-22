Глава МВД пригрозил "неотвратимой ответственностью" купившим фейковый ковид-сертификат

Министр внутренних дел Денис Монастырский обещает неотвратимое наказание для тех, кто использует поддельные сертификаты вакцинации от коронавируса. Об этом он сообщил в своем видеообращении в Twitter.

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Он отметил, что альтернативы вакцинации и соблюдению карантинных ограничений не существует. При этом некоторые украинцы готовы платить за сертификат вакцинации, обращаясь к мошенникам и недобросовестным врачам.

"Ответственность тех, кто идет на это уголовное правонарушение, будет неотвратимой", – отметил Монастырский.

По его словам, уже открыто около 800 уголовных дел по таким случаям.

В МВД просят сообщать о подобных фактах на горячую линию киберполиции 0 800 505 170 или по номеру 102.

27 сентября главный санврач Игорь Кузин сообщил, что людям с абсолютными противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 будут выдавать соответствующие справки. По его словам, это менее одного процента людей.

21 октября на 10 железнодорожных вокзалах начали вакцинировать от коронавируса и делать экспресс-тесты. Те, у кого есть билет, могут сделать тест за 350 грн.

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Виктория Найдёнова

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