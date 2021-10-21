На 10 вокзалах сегодня начали тестировать и прививать от COVID-19

Сегодня, 21 октября, на главном железнодорожном вокзале Львова начнет без перерывов и выходных работать пункт вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает сайт Львовского горсовета.

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Вакцинируют в медпункте вокзала.

График работы — с 10:00 до 18:30. Будут доступны три вакцины – Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac.

"Сейчас будет работать по одной бригаде в первую и вторую смену, но при необходимости мы будем увеличивать их количество", – сказал и. о. директора департамента гуманитарной политики горсовета Евгений Бойко.

Как сообщает Укрзализныця, пункты вакцинации и экспресс-тестирования работают на 10 железнодорожных вокзалах в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Мукачево, Кривом Роге, Виннице и Полтаве.

С 1 ноября 2021-го во Львове вводят новые карантинные ограничения – для посещения ресторанов будет обязателен COVID-сертификат или негативный ПЦР-тест.

В Киеве пункты вакцинации работают в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) почти в каждом районе города.

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Виктория Найдёнова

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