Коронавирус. Пять областей красной зоны за сутки вышли в лидеры по вакцинации – видео

За сутки пять областей, попавших в красную зону эпидемиологической опасности, вышли в лидеры по вакцинации от коронавируса первой дозой. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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В Херсонской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях увеличилось количество желающих привиться.

"Количество прививок выросло в два раза", – сообщили в МОЗ.

Глава министерства Виктор Ляшко отметил, что местные власти должны увеличить количество центров вакцинации и сделать удобным график их работы.

Во многих городах, например, во Львове, Одессе и Херсоне, люди выстроились в очереди на вакцинацию.

18 октября главный санврач Игорь Кузин сообщил, что красную зону карантина ввели в пяти областях, в том числе из-за отношения к вакцинации против коронавируса.

На 19 октября одну дозу вакцин против COVID-19 получили в Украине более 8 млн человек, из них двумя дозами привито более 6,5 млн человек.

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Виктория Найдёнова

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