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Коронавирус. Пять областей красной зоны за сутки вышли в лидеры по вакцинации – видео

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2021, 14:11
Коронавирус. Пять областей красной зоны за сутки вышли в лидеры по вакцинации – видео - Фото
Фото: Volodymyr Petrov/EPA

За сутки пять областей, попавших в красную зону эпидемиологической опасности, вышли в лидеры по вакцинации от коронавируса первой дозой. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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В Херсонской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях увеличилось количество желающих привиться.

"Количество прививок выросло в два раза", – сообщили в МОЗ.

Глава министерства Виктор Ляшко отметил, что местные власти должны увеличить количество центров вакцинации и сделать удобным график их работы.

Во многих городах, например, во Львове, Одессе и Херсоне, люди выстроились в очереди на вакцинацию.

  • 18 октября главный санврач Игорь Кузин сообщил, что красную зону карантина ввели в пяти областях, в том числе из-за отношения к вакцинации против коронавируса.
  • На 19 октября одну дозу вакцин против COVID-19 получили в Украине более 8 млн человек, из них двумя дозами привито более 6,5 млн человек.

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Виктория Найдёнова
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Виктор Ляшко вакцинация карантин коронавирус красная зона  COVID-19
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