Медицина | В Украине не зафиксировано ни одной смерти, связанной с вакцинами от COVID-19 – профессор
За восемь месяцев кампании вакцинации от COVID-19 в Украине не зафиксировано ни одной смерти, которая была бы связана с поствакцинальными осложнениями. Об этом на брифинге от Минздрава заявил профессор Сергей Дубров, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии НМУ им. Богомольца.
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"На прошлой неделе мы видели по несколько сотен смертельных случаев от осложнений коронавирусной болезни. Если говорить о вакцинации, то ни одного связанного с ней летального случая не было зарегистрировано", – сказал он на брифинге "Вакцинация против COVID-19 и карантин в Украине".
По данным президента Ассоциации анестезиологов Украины, всего с 24 февраля (начало антикоронавирусной вакцинации в Украине) зафиксировано 113 случаев серьезных осложнений после вакцинации.
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Профессор отметил, что, к примеру, риск венозного тромбоэмболизма после вакцинации "в сотни раз меньше", чем риск такого осложнения при COVID-19.
Например, у ковидных пациентов в реанимациях даже при условии адекватной профилактики и лечения частота тромбоэмболии легочной артерии составляет 27-32%.
Как выразился Дубров, риск получить серьезное осложнение после инъекции "меньше, чем риск авиакатастрофы или попадания под машину".
- В Украине более 56% жителей не хотят вакцинироваться от коронавируса.
- Минздрав ввел обязательную вакцинацию для чиновников и педагогов, в Раде хотят этот список расширить.
- Новые данные CDC: вакцинация снижает риск смерти от дельты в 11 раз.
- По словам министра здравоохранения Ляшко, в реанимациях – все невакцинированные от коронавируса.
- За прошедшие сутки в Украине зафиксированы 9500 заболевших коронавирусом. На сегодня в красной зоне карантина – пять областей.
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