Ляшко: В реанимациях – все невакцинированые от коронавируса
Все люди, которые попадают сейчас в реанимации COVID-госпиталей, не были вакцинированы от коронавируса. Об этом в интервью Радио Свобода заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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"Вакцинированные не попадают в реанимацию. Сегодня можно зайти в любую больницу – вам скажет любой медицинский работник, реально в реанимации и в "ковидных" госпиталях 97% – невакцинированные люди, в реанимации – все невакцинированные", – сказал он.
По словам Ляшко, вакцинироваться от коронавируса гораздо проще, чем перенести COVID-19.
Глава Минздрава отметил, что в Украине сейчас нет ограничений доступа к вакцинам, в стране есть более 10 млн доз.
"Возможно, нет в определенном населенном пункте у фельдшера, но можно подойти к этому фельдшеру, к семейному врачу, записаться – и приедет мобильная бригада и сделает прививки", – добавил он.
- По данным социологов, 56,5% украинцев не планируют вакцинироваться от COVID-19.
- Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для педагогов и чиновников. В Минздраве и в Верховной Раде хотят расширить этот перечень.
- В красной зоне карантина ограничения не будут действовать, если в учреждении все работники и клиенты вакцинированы от коронавируса или имеют зеленый COVID-сертификат. Красная зона уже действует в Херсонской области, а завтра начнет действовать в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской.
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