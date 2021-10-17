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Ляшко: В реанимациях – все невакцинированые от коронавируса

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2021, 08:10
Ляшко: В реанимациях – все невакцинированые от коронавируса - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Все люди, которые попадают сейчас в реанимации COVID-госпиталей, не были вакцинированы от коронавируса. Об этом в интервью Радио Свобода заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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"Вакцинированные не попадают в реанимацию. Сегодня можно зайти в любую больницу – вам скажет любой медицинский работник, реально в реанимации и в "ковидных" госпиталях 97% – невакцинированные люди, в реанимации – все невакцинированные", – сказал он.

По словам Ляшко, вакцинироваться от коронавируса гораздо проще, чем перенести COVID-19.

Глава Минздрава отметил, что в Украине сейчас нет ограничений доступа к вакцинам, в стране есть более 10 млн доз.

"Возможно, нет в определенном населенном пункте у фельдшера, но можно подойти к этому фельдшеру, к семейному врачу, записаться – и приедет мобильная бригада и сделает прививки", – добавил он.

Читайте также: В Украине сделали более 14 млн прививок от COVID-19. Чаще всего кололи Pfizer и CoronaVac

Марк Сировой
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Виктор Ляшко реанимация вакцинация коронавирус COVID-19
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