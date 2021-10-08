Радуцкий назвал претендентов на добавление в список обязательной вакцинации от COVID-19
08.10.2021, 19:23
Михаил Радуцкий (Фото: пресс-служба форума Украина 30)
В список профессий, для представителей которых вакцинация от COVID-19 обязательна, добавят служащих госучреждений, соцработников и почтальонов. Об этом сообщил в Facebook глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
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По его словам, в дальнейшем в перечень профессий, для которых вакцинация является условием допуска к рабочему месту, планируют внести всех работников государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и сотрудников почтовых услуг.
- 7 октября Минздрав утвердил перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. Работники учреждений образования и органов исполнительной власти должны сделать прививки от коронавируса, иначе их не будут пускать на рабочие места. Приказ МОЗ вступает с силу через месяц со дня его опубликования.
- 7 октября, в Украине выявили 16 362 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 4720 пациентов, 241 пациент умер.
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