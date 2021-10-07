Минздрав утвердил перечень организаций, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна

Министерство здравоохранения своим приказом утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Согласно приказу, на период действия карантина обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

- центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

- местных государственных администраций и их структурных подразделений;

- учреждений высшего, последипломного, профессионального передвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений, независимо от типа и формы собственности.

Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые в течение этого периода не привьются против COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения зарплаты.

22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко предложил обязательную вакцинацию от COVID-19 для учителей, сотрудников министерств и центральных органов власти и городских администраций.

За прошедшие сутки, 6 октября, в Украине выявили 15 125 заболевших COVID-19 (днем ранее – 12 662).

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.