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Минздрав утвердил перечень организаций, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2021, 19:04
Минздрав утвердил перечень организаций, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна - Фото
Вакцинация от COVID-19 в Украине (Фото: пресс-служба КГГА)

Министерство здравоохранения своим приказом утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Согласно приказу, на период действия карантина обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

- центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

- местных государственных администраций и их структурных подразделений;

- учреждений высшего, последипломного, профессионального передвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений, независимо от типа и формы собственности.

Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые в течение этого периода не привьются против COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения зарплаты.

  • 22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко предложил обязательную вакцинацию от COVID-19 для учителей, сотрудников министерств и центральных органов власти и городских администраций.
  • За прошедшие сутки, 6 октября, в Украине выявили 15 125 заболевших COVID-19 (днем ранее – 12 662). 
Вадим Ребрина
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минздрав вакцинация коронавирус
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