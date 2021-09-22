Ляшко предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для учителей и чиновников
Министр здравоохранения Виктор Ляшко предложил обязательную вакцинацию от COVID-19 для учителей, сотрудников министерств и центральных органов власти и городских администраций. Об этом он заявил на заседании правительства сегодня, 22 сентября 2021 года.
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По словам Ляшко, обязательная профилактическая вакцинация уже предусмотрена действующим законодательством. Статья 12 закона о защите населения от инфекционных заболеваний предусматривает, что работники, деятельность которых может привести к их заражению или к распространению ими инфекции, подлежат обязательным профилактическим прививкам, напомнил он.
Ляшко отметил, что ЕСПЧ подтвердил законность обязательной вакцинации и что она может быть необходима в демократических обществах и не противоречит конвенции о правах человека.
Ляшко отметил, что среди медиков, спасателей, военных и сотрудников полиции вакцинация против коронавиурса хотя бы первой дозой достигла уровня 80%.
- По данным опроса Деминициатив, 56,5% украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса. На утро 20 сентября в Украине хотя бы одну дозу вакцины получили почти 6,3 млн человек, две – 5,15 млн. Детальнее о вакцинации смотрите в интерактивном дашборде от LIGA.net.
- 20 сентября Ляшко допустил обязательную вакцинацию.
- С 23 сентября по всей Украине будет введена желтая зона карантинных ограничений.
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