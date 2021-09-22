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Ляшко предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для учителей и чиновников

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2021, 15:20
Ляшко предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для учителей и чиновников - Фото
Виктор Ляшко (Скриншот видео Украина 24/Youtube)

Министр здравоохранения Виктор Ляшко предложил обязательную вакцинацию от COVID-19 для учителей, сотрудников министерств и центральных органов власти и городских администраций. Об этом он заявил на заседании правительства сегодня, 22 сентября 2021 года.

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По словам Ляшко, обязательная профилактическая вакцинация уже предусмотрена действующим законодательством. Статья 12 закона о защите населения от инфекционных заболеваний предусматривает, что работники, деятельность которых может привести к их заражению или к распространению ими инфекции, подлежат обязательным профилактическим прививкам, напомнил он.

Ляшко отметил, что ЕСПЧ подтвердил законность обязательной вакцинации и что она может быть необходима в демократических обществах и не противоречит конвенции о правах человека.

Ляшко отметил, что среди медиков, спасателей, военных и сотрудников полиции вакцинация против коронавиурса хотя бы первой дозой достигла уровня 80%.

Денис Юдин
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Виктор Ляшко вакцинация коронавирус COVID-19
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