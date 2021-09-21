Карантин. С 23 сентября по всей Украине будет введена желтая зона
С 23 сентября 2021 года по всей Украине будет установлен желтый уровень эпидемиологической опасности. Такое решение приняла Госкомиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба Кабмина.
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Решение Госкомиссии по ТЭБ и ЧС было принято после доклада министра здравоохранения Виктора Ляшко. По результатам заседания комиссия решила:
– установить с 00:00 23 сентября 2021 года желтый уровень эпидемиологической опасности распространения COVID-19 во всех регионах Украины;
– применить во всех регионах Украины ограничительные меры, предусмотренные для желтого уровня эпидопасности, обеспечить их исполнение должны главы госадминистраций Киева и областей.
Главам госадминистраций Киева и областей поручено обеспечить возможность вакцинирования сотрудников образовательной системы.
Желтая зона карантина предусматривает такие ограничения:
– образовательные учреждения будут работать при вакцинации 80% работников хотя бы одной дозой;
– не более четырех человек за столиком в заведениях общепита, расстояние между столиками – от 1,5 м;
– кинотеатры и заведения культуры могут работать при заполненности залов на 2/3 или 50% в каждом отдельном зале;
– спортзалы и фитнес-центры могут работать при ограничении – один человек на 10 кв. м.
При этом ограничения желтой зоны не будут применяться:
– если все посетители и 80% работников заведений культуры, общепита, кинотеатров и т.д. будут вакцинированы от коронавируса хотя бы одной дозой;
– если перечисленные выше лица будут иметь негативный результат ПЦР- или экспресс-теста на COVID-19, который сделан не позже, чем 72 часа назад.
- Сегодня, 21 сентября 2021 года, Ляшко заявил, что ближе всего к красной зоне карантина находятся Черновицкая, Волынская, Ивано-Франковская и Тернопольская области.
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