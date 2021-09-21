Ляшко: Ближе всего к красной зоне карантина – четыре западные области

Четыре западные области Украины сейчас находятся ближе всего к красной зоне карантина, который введен из-за эпидемии коронавируса. Об этом сказал в эфире Свобода слова на ICTV министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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"Ближе всего к красному уровню сегодня западные области Украины – как это было в 2020 и 2021 годах. В частности – Черновицкая, Волынская, Ивано-Франковская, Тернопольская области", – сказал глава Минздрава.

Ляшко также спрогнозировал: сегодня Комиссия ТЭБ и ЧС решит ввести желтую зону карантина по всей Украине. Новые правила вступят в силу через два дня – в четверг 23 сентября, предположил министр.

По данным пресс-службы Минздрава, на утро 21 сентября в 22 областях Украины превышает установленную для зеленой зоны карантина норму коэффициент выявления новых случаев (соотношение позитивных тестов на коронавирус к общему числу тестов). В 23 областях превышен уровень заболеваемости, а в 13 – показатель динамики госпитализации (прирост госпитализированных за последние семь дней в сравнении с предыдущим аналогичным периодом).

Сегодня Комиссия ТЭБ и ЧС должна рассмотреть вопрос введения желтой зоны карантина по всей Украине. По новым правилам карантина, большинство ограничений не будут касаться вакцинированных от COVID-19 или тех, кто имеет свежий тест.

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Марк Сировой

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