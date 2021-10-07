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Коронавирус. Украина пересекла отметку в 15 000 заболевших – данные по Киеву и областям

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2021, 08:18
Коронавирус. Украина пересекла отметку в 15 000 заболевших – данные по Киеву и областям - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За прошедшие сутки, 6 октября, в Украине выявили 15 125 заболевших COVID-19 (днем ранее – 12 662). Больше всего новых пациентов с коронавирусом – в Харьковской (1168), Львовской (1130), Одесской (1059), Днепропетровской (1042) и Донецкой (985) областях. В Киеве – 802 новых заболевших COVID-19, передает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умерли 314 больных коронавирусной инфекцией (днем ранее – 320), выздоровели 4380 пациентов (4630), были госпитализированы – 3541 (3745).

По всей стране сделали 113 077 тестов на коронавирус (135 559): методом ПЦР – 53 031 (54 386), ИФА – 9964 (11 665), экспресс-тестов – 50 082 (69 508).

На утро 7 октября в Украине выявили 2 497 643 заболевших COVID-19 за все время пандемии. Умерли 57 840 инфицированных, выздоровели – 2 277 762.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 802 больных COVID-19 за сутки (днем ранее – 792);
Винницкая область – 222 (275);
Волынская – 407 (315);
Днепропетровская – 1042 (964);
Донецкая – 985 (761);
Житомирская – 703 (382);
Закарпатская – 209 (141);
Запорожская – 742 (783);
Ивано-Франковская – 428 (305);
Киевская – 494 (442);
Кировоградская – 99 (76);
Луганская – 495 (576);
Львовская – 1130 (645);
Николаевская – 236 (367);
Одесская – 1059 (1076);
Полтавская – 368 (475);
Ровенская – 576 (509);
Сумская – 674 (441);
Тернопольская – 612 (292);
Харьковская – 1168 (1163);
Херсонская – 488 (423);
Хмельницкая – 559 (549);
Черкасская – 507 (392);
Черновицкая – 672 (484);
Черниговская – 448 (34).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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