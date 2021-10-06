Вакцинированные и переболевшие тоже должны носить маски – Минздрав

Независимо от того, прошел человек полный курс вакцинации от коронавируса или переболел, он должен носить маску. Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья.

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В министерстве отмечают, что использование масок в общественных местах и в транспорте остается основным способом защититься от заражения и передачи инфекции другим людям.

Маску должны носить медики, люди из групп риска, те, кто имеет симптомы ОРВИ или позитивный тест на коронавирус (и те, кто имеет ярко выраженные симптомы COVID-19, и те, кто болеет бессимптомно).

В Минздраве отмечают, что в Украине не идет речь о коллективной защите от вируса, поэтому риск заражения остается. Кроме того, маска помогает улучшить защиту от новых штаммов, в частности, дельта-штамма.

Как правильно использовать маску?

– нельзя носить поврежденные или уже использованные маски

– маска должна плотно закрывать нос и рот, но при этом давать свободно дышать

– снимать, не касаясь ее передней части

– менять каждые два часа и тогда, когда она стала влажной или грязной

– выбрасывать желательно в мусорный контейнер

5 октября 2021 года в Украине выявили 12 662 заболевших COVID-19 (днем ранее – 9846). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Харьковской (1163), Одесской (1076), Днепропетровской (964) и Запорожской (783) областях.

Согласно данным МОЗ на 6 октября, 11 областей Украины соответствуют оранжевой зоне карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. Уровень госпитализаций больных, который должен быть не более 60 человек на 100 000 населения, превышен в Харьковской (76,2), Днепропетровской (61,2) и Черновицкой (69,2) областях.

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Виктория Найдёнова

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