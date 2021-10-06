Коронавирус. 11 областей соответствуют оранжевой зоне карантина – список
11 областей Украины соответствуют оранжевой зоне карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Из-за высокой динамики госпитализаций (рост от 50% за последние семь дней) больных COVID-19 в оранжевую зону попали Винницкая (50,8%), Ровенская (64,9%), Херсонская (52,8%) и Хмельницкая (51%) области.
Уровень госпитализаций больных коронавирусом, который должен быть не более 60 человек на 100 000 населения, превышен в Харьковской (76,2), Днепропетровской (61,2) и Черновицкой (69,2).
Загруженность коек с кислородом превышает допустимую норму 65% в Донецкой (67,1%) и Запорожской (65,6%) областях.
Коэффициент позитивных тестов на коронавирус превышает норму 20% в Житомирской (21,1%) и Сумской (21,8%) областях.
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Оранжевая зона не предусматривает обязательное введение новых карантинных ограничений, объясняют в Минздраве. Однако она является сигналом – регион вскоре может перейти в красную зону, местные власти могут самостоятельно усиливать карантин.
- За прошедшие сутки в Украине выявили боле 12 000 новых заболевших COVID-19. Больше всего – в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской областях и Киеве.
- Украина находится в желтой зоне карантина. Власти Львова заявили, что город "уже переходит в красную зону", хотя официальных решений пока не было.
- В СНБО ожидают пика эпидемии коронавируса в конце октября-начале ноября. Прогнозируется до 55 000 госпитализированных с COVID-19 одномоментно.
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