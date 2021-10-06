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Коронавирус. 11 областей соответствуют оранжевой зоне карантина – список

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2021, 10:46
Коронавирус. 11 областей соответствуют оранжевой зоне карантина – список - Фото
Иллюстративное фото – Depositphotos.com

11 областей Украины соответствуют оранжевой зоне карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Из-за высокой динамики госпитализаций (рост от 50% за последние семь дней) больных COVID-19 в оранжевую зону попали Винницкая (50,8%), Ровенская (64,9%), Херсонская (52,8%) и Хмельницкая (51%) области.

Уровень госпитализаций больных коронавирусом, который должен быть не более 60 человек на 100 000 населения, превышен в Харьковской (76,2), Днепропетровской (61,2) и Черновицкой (69,2).

Загруженность коек с кислородом превышает допустимую норму 65% в Донецкой (67,1%) и Запорожской (65,6%) областях.

Коэффициент позитивных тестов на коронавирус превышает норму 20% в Житомирской (21,1%) и Сумской (21,8%) областях.

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Коронавирус. 11 областей соответствуют оранжевой зоне карантина – список

Оранжевая зона не предусматривает обязательное введение новых карантинных ограничений, объясняют в Минздраве. Однако она является сигналом – регион вскоре может перейти в красную зону, местные власти могут самостоятельно усиливать карантин.

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Марк Сировой
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карантин коронавирус COVID-19 области оранжевая зона
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