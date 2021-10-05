Пик COVID-19 ожидается к концу октября, будет до 55 000 госпитализированных – Данилов

Пик эпидемии коронавируса ожидается в конце октября-начале ноября, одномоментно в Украине будет до 55 000 госпитализированных с COVID-19. Об этом на брифинге заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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"По нашим прогнозам, мы ожидаем пик заболеваемости на конец этого месяца или начало следующего. Мы считаем, что общее число больных, которые будут находиться в госпиталях, будет на уровне 50 000 – 55 000 человек", – сказал он.

По словам Данилова, это серьезная нагрузка на медсистему, но в Украине будет подготовлено 80 000 коек для больных COVID-19.

Он также отметил, что сейчас заняты 22 000 коек для больных коронавирусом. По его словам, многое будет зависеть от вакцинации и использования масок.

По словам секретаря СНБО, также есть прогнозы, что эпидемия COVID-19 может закончиться летом следующего года. Однако прогнозы в этой теме – дело неблагодарное.

За прошедшие сутки в Украине выявили почти 10 000 заболевших COVID-19.

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Марк Сировой

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