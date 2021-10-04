Львов не избежит красной зоны карантина, мы уже в нее входим – Садовый
Львов не избежит красной зоны карантина, который введен из-за эпидемии коронавируса. По словам мэра Андрея Садового, город уже в нее входит, передает пресс-служба Львовского горсовета.
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"Мы красной зоны не избежим, мы уже в нее входим. Думаю, через несколько дней вопрос будет стоять жестче, потому что есть рост заболеваемости", – сказал мэр.
По словам Садового, наблюдается негативная динамика по позитивным тестам на COVID-19. Также большая нагрузка ложится на больницы. В городе открывают восьмую больницу для приема больных с коронавирусом.
Садовый отметил, что в больницы в тяжелом состоянии попадают как правило невакцинированные люди и те, кто не болел COVID-19. По данным горсовета, более 95% новых госпитализированных не были привиты от коронавируса.
- Львовская область входит в топ-5 областей с наивысшей заболеваемостью коронавирусом.
- В то же время Львовская область пока не входит в оранжевую зону карантина по критериям Минздрава.
- Сейчас по всей стране действует желтая зона карантина. При красной зоне буду вводиться наиболее жесткие ограничения, но вакцинированные от коронавируса смогут избежать большинства из них.
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