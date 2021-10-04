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Львов не избежит красной зоны карантина, мы уже в нее входим – Садовый

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2021, 15:58
Львов не избежит красной зоны карантина, мы уже в нее входим – Садовый - Фото
Андрей Садовый (Фото: пресс-служба Кабмина)

Львов не избежит красной зоны карантина, который введен из-за эпидемии коронавируса. По словам мэра Андрея Садового, город уже в нее входит, передает пресс-служба Львовского горсовета.

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"Мы красной зоны не избежим, мы уже в нее входим. Думаю, через несколько дней вопрос будет стоять жестче, потому что есть рост заболеваемости", – сказал мэр.

По словам Садового, наблюдается негативная динамика по позитивным тестам на COVID-19. Также большая нагрузка ложится на больницы. В городе открывают восьмую больницу для приема больных с коронавирусом.

Садовый отметил, что в больницы в тяжелом состоянии попадают как правило невакцинированные люди и те, кто не болел COVID-19. По данным горсовета, более 95% новых госпитализированных не были привиты от коронавируса.

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Марк Сировой
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Львов андрей садовый карантин коронавирус COVID-19 красная зона
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