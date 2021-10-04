Львов не избежит красной зоны карантина, мы уже в нее входим – Садовый

Львов не избежит красной зоны карантина, который введен из-за эпидемии коронавируса. По словам мэра Андрея Садового, город уже в нее входит, передает пресс-служба Львовского горсовета.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы красной зоны не избежим, мы уже в нее входим. Думаю, через несколько дней вопрос будет стоять жестче, потому что есть рост заболеваемости", – сказал мэр.

По словам Садового, наблюдается негативная динамика по позитивным тестам на COVID-19. Также большая нагрузка ложится на больницы. В городе открывают восьмую больницу для приема больных с коронавирусом.

Садовый отметил, что в больницы в тяжелом состоянии попадают как правило невакцинированные люди и те, кто не болел COVID-19. По данным горсовета, более 95% новых госпитализированных не были привиты от коронавируса.

Читайте также: В Минздраве рассказали, когда больным COVID-19 нужна госпитализация – список симптомов

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.