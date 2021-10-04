Коронавирус. Оранжевой зоне карантина соответствуют семь областей – список

Семь областей Украины соответствуют показателям оранжевой зоны карантина, который введен из-за эпидемии коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава. Вчера таких областей было пять.

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На утро 4 октября оранжевой зоне карантина соответствуют:

Житомирская область – превышен коэффициент позитивных тестов на COVID-19;

Запорожская – превышены показатели динамики и уровня госпитализаций;

Ровенская – превышен показатель динамики госпитализаций;

Сумская – превышен коэффициент позитивных тестов на COVID-19;

Харьковская – превышены коэффициент позитивных тестов на COVID-19, уровень госпитализации и загруженность коек с кислородом;

Херсонская – превышены показатели динамики и уровня госпитализаций;

Черновицкая – превышен уровень госпитализаций.

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Оранжевая зона не предусматривает обязательное введение новых карантинных ограничений, объясняют в Минздраве. Однако она является сигналом – регион вскоре может перейти в красную зону, местные власти могут самостоятельно усиливать карантин.

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Марк Сировой

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