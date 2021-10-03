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В оранжевой зоне эпидопасности оказались уже пять областей – Минздрав

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2021, 10:30
В оранжевой зоне эпидопасности оказались уже пять областей – Минздрав - Фото
Иллюстративное фото: Исполком Бориспольского горсовета/Facebook

Число областей с оранжевым уровнем эпидемиологической опасности из-за коронавируса выросло до пяти. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Минздрав относит к оранжевому уровню эпидопасности ситуацию в Запорожской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черновицкой областях. Во всех пяти областях существенно превышен уровень заболеваемости коронавирусом (должен быть не больше 75 случаев на 100 000 населения в течение недели) и другие показатели. Вчера, 2 октября, в оранжевой зоне находилась только Черновицкая область.

В Харьковской области загруженность коек с кислородом достигла 70,1% (при норме не более 65%), количество госпитализаций на 100 000 населения за семь дней составило 65,8 (при норме не более 60).

Превышен уровень госпитализаций и в Черновицкой области, он составил 69,4 на 100 000 человек за семь дней.

Оранжевая зона не предусматривает обязательное введение новых карантинных ограничений, объясняют в Минздраве. Однако она является сигналом – регион вскоре может перейти в красную зону, местные власти могут самостоятельно усиливать карантин.

Остальные области и Киев находятся на желтом уровне эпидопасности.

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Денис Юдин
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карантин коронавирус COVID-19 эпидопасность
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