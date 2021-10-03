В оранжевой зоне эпидопасности оказались уже пять областей – Минздрав
Число областей с оранжевым уровнем эпидемиологической опасности из-за коронавируса выросло до пяти. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Минздрав относит к оранжевому уровню эпидопасности ситуацию в Запорожской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черновицкой областях. Во всех пяти областях существенно превышен уровень заболеваемости коронавирусом (должен быть не больше 75 случаев на 100 000 населения в течение недели) и другие показатели. Вчера, 2 октября, в оранжевой зоне находилась только Черновицкая область.
В Харьковской области загруженность коек с кислородом достигла 70,1% (при норме не более 65%), количество госпитализаций на 100 000 населения за семь дней составило 65,8 (при норме не более 60).
Превышен уровень госпитализаций и в Черновицкой области, он составил 69,4 на 100 000 человек за семь дней.
Оранжевая зона не предусматривает обязательное введение новых карантинных ограничений, объясняют в Минздраве. Однако она является сигналом – регион вскоре может перейти в красную зону, местные власти могут самостоятельно усиливать карантин.
Остальные области и Киев находятся на желтом уровне эпидопасности.
- Сейчас в Украине действует карантин желтой зоны. Ограничения не касаются вакцинированных от коронавируса хотя бы одной дозой и тех, кто переболел COVID-19 или недавно сделал тест.
- Более 50% украинцев не планируют вакцинироваться от COVID-19. Минздрав хочет обязать прививаться учителей и чиновников.
- Минздрав прогнозирует пик эпидемии на ноябрь, но не исключает, что он может растянуться с октября по ноябрь. В НАН ожидают по 18 000 заболевших COVID-19 ежедневно на пике новой волны коронавируса.
- За прошедшие сутки зафиксированы 7967 новых заболевших коронавирусом.
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