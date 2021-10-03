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Коронавирус. За сутки выявили почти 8000 заболевших, больше всего – в Харьковской области

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2021, 08:16
Коронавирус. За сутки выявили почти 8000 заболевших, больше всего – в Харьковской области - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Вчера, 2 октября, в Украине выявили 7967 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 11 809), выздоровели 1483 пациента (днем ранее – 3496). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 822 ребенка и 88 медиков. Госпитализированы 3300 человек (сутками ранее – 2692), 126 пациентов умерли (сутками ранее – 203).

Официально за 2 октября сделаны 53 814 тестов на коронавирус (91 103 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 455 189 заболевших COVID-19, 2 263 407 пациентов выздоровели, 56 775 человек умерли. Проведено более 12,9 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Львовской и Черновицкой областях:

Харьковская область – 1073 заболевших за сутки;
Днепропетровская – 855;
Одесская – 571;
Львовская – 536;
Черновицкая – 462;
Хмельницкая – 427;
Донецкая – 402;
Житомирская – 363;
Тернопольская – 360;
Николаевская – 348;
Херсонская – 347;
Сумская – 334;
Запорожская – 224;
Киев – 220;
Ивано-Франковская – 191;
Черниговская – 191;
Волынская – 170;
Луганская – 165;
Черкасская – 165;
Киевская – 147;
Ровенская – 131;
Винницкая – 117;
Кировоградская – 73;
Полтавская – 73;
Закарпатская – 22.

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Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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