Коронавирус. За сутки выявили почти 8000 заболевших, больше всего – в Харьковской области

Вчера, 2 октября, в Украине выявили 7967 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 11 809), выздоровели 1483 пациента (днем ранее – 3496). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 822 ребенка и 88 медиков. Госпитализированы 3300 человек (сутками ранее – 2692), 126 пациентов умерли (сутками ранее – 203).

Официально за 2 октября сделаны 53 814 тестов на коронавирус (91 103 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 455 189 заболевших COVID-19, 2 263 407 пациентов выздоровели, 56 775 человек умерли. Проведено более 12,9 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Львовской и Черновицкой областях:

Харьковская область – 1073 заболевших за сутки;

Днепропетровская – 855;

Одесская – 571;

Львовская – 536;

Черновицкая – 462;

Хмельницкая – 427;

Донецкая – 402;

Житомирская – 363;

Тернопольская – 360;

Николаевская – 348;

Херсонская – 347;

Сумская – 334;

Запорожская – 224;

Киев – 220;

Ивано-Франковская – 191;

Черниговская – 191;

Волынская – 170;

Луганская – 165;

Черкасская – 165;

Киевская – 147;

Ровенская – 131;

Винницкая – 117;

Кировоградская – 73;

Полтавская – 73;

Закарпатская – 22.

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Денис Юдин

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