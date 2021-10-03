Коронавирус. За сутки выявили почти 8000 заболевших, больше всего – в Харьковской области
Вчера, 2 октября, в Украине выявили 7967 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 11 809), выздоровели 1483 пациента (днем ранее – 3496). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Среди заболевших – 822 ребенка и 88 медиков. Госпитализированы 3300 человек (сутками ранее – 2692), 126 пациентов умерли (сутками ранее – 203).
Официально за 2 октября сделаны 53 814 тестов на коронавирус (91 103 сутками ранее).
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 455 189 заболевших COVID-19, 2 263 407 пациентов выздоровели, 56 775 человек умерли. Проведено более 12,9 млн ПЦР-тестов.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Львовской и Черновицкой областях:
Харьковская область – 1073 заболевших за сутки;
Днепропетровская – 855;
Одесская – 571;
Львовская – 536;
Черновицкая – 462;
Хмельницкая – 427;
Донецкая – 402;
Житомирская – 363;
Тернопольская – 360;
Николаевская – 348;
Херсонская – 347;
Сумская – 334;
Запорожская – 224;
Киев – 220;
Ивано-Франковская – 191;
Черниговская – 191;
Волынская – 170;
Луганская – 165;
Черкасская – 165;
Киевская – 147;
Ровенская – 131;
Винницкая – 117;
Кировоградская – 73;
Полтавская – 73;
Закарпатская – 22.
- Сейчас в Украине действует карантин желтой зоны. Ограничения не касаются вакцинированных от коронавируса хотя бы одной дозой и тех, кто переболел COVID-19 или недавно сделал тест.
- Более 50% украинцев не планируют вакцинироваться от COVID-19. Минздрав хочет обязать прививаться учителей и чиновников.
- Минздрав прогнозирует пик эпидемии на ноябрь, но не исключает, что он может растянуться с октября по ноябрь. В НАН ожидают по 18 000 заболевших COVID-19 ежедневно на пике новой волны коронавируса.
Читайте также: Разрешать ли в Украине третью дозу прививки от COVID-19 МОЗ решит через год
Комментарии