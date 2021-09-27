Пик волны COVID-19 может наступить раньше ноября – Минздрав

Пик нынешней волны эпидемии коронавируса в Украине может наступить в октябре, а не ноябре, как прогнозировалось. Об этом в интервью РБК-Украина заявил главсанврач Игорь Кузин.

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"Раньше мы, действительно, считали, что пиковый уровень нагрузки на систему здравоохранения придется на ноябрь-декабрь этого года. Сейчас мы видим, что почти по всем прогнозам такие пиковые нагрузки могут быть раньше, – сказал он.

По словам Кузина, предугадать точное время пика – трудно, потому что ситуация быстро меняется.

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"То, что мы видим точно – пиковые нагрузки будут однозначно приходиться на ноябрь. Но будут ли они затрагивать октябрь, будут ли оттягиваться на декабрь – пока сказать трудно", – подытожил он.

По словам Кузина, оттянуть пиковую нагрузку на медсистему может только вакцинация населения от коронавируса. Минздрав максимально сократил интервалы между двумя дозами вакцины – чтобы привить как можно больше людей до роста заболеваемости.

Ученые прогнозируют, что на пике волны эпидемии в Украине будут выявлять по 18 000 заболевших коронавирусом ежедневно.

Более 50% украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса, несмотря на то, что вакцины доступны всем желающим.

Минздрав предлагает ввести обязательную вакцинацию для работников сферы образования и чиновников.

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Марк Сировой

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