На пике этой волны COVID-19 в Украине будет до 18 000 заражений в сутки – прогноз ученых

На пике четвертой волны пандемии COVID-19 в Украине ожидается до 18 000 случаев заражения коронавирусом в сутки. Такой прогноз выпустили ученые КПИ и Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского, сообщается на сайте Киевского политеха.

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Исследователи применили методы технического анализа больших данных и выявили циклический характер течения четырех волн пандемии COVID-19 с января 2020-го по сентябрь 2021 года.

Как отмечается, полученные результаты указывают на значительно более низкий уровень количества новых заболеваний и смертности в течение четвертой волны, по сравнению со второй и третьей, в странах, где высокий процент вакцинированного населения.

По данным ученых, в Украине новая волна еще не достигла максимума.

В сентябре 2021-го смертность в Украине растет более быстрыми темпами, чем за аналогичный период 2020 года.

По состоянию на середину сентября страна имеет низкий уровень полностью вакцинированного населения (около 12%) и поэтому может столкнуться с тяжелыми последствиями пандемии уже в ближайший период.

Прогнозирование динамики развития четвертой волны COVID-19 в Украине на 200 дней вперед показало, что эта волна находится на стадии роста, она может быть быстрой, но короче предыдущих.

Ученые прогнозируют, что во время пика четвертой волны заболеваемость COVID-19 в Украине достигнет 15 000-18 000 случаев заражений в сутки.

Угасание четвертой волны ожидается в конце 2021 года.

Сегодня по всей Украине вступил в силу карантин желтой зоны. Большинство ограничений не распространяются на вакцинированных от коронавируса хотя бы одной дозой, переболевших и тех, кто недавно сделал тест.

Всего за последние сутки зафиксировали 7866 заболевших коронавирусом. От осложнений болезни за сутки умерли 123 больных, 2305 выздоровели.

По данным опроса Деминициатив, 56,5% украинцев не планируют вакцинироваться.

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Наталия Медведева

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