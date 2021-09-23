"Весной можем спокойно жить". Ляшко назвал условие для отмены карантина

Карантинные ограничения при пандемии коронавируса в Украине могут отменить следующей весной, если большинство украинцев вакцинируются от COVID-19 до Нового года. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на V международном форуме "Креативная Украина 2021".

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Он отметил, что "оптимистично смотрит на ситуацию", поскольку в Украине уже есть запас вакцин, которые защищают от тяжелого течения болезни и смерти, и лекарственные препараты, "действующие прямо на вирус".

Также чиновник добавил, что в стране более 10 млн доз вакцин, и еще 17 млн будут получены по заключенным контрактам.

"Вакцинируемся до Нового года, и весной можем спокойно жить без карантинных ограничений", – ответил Ляшко на вопрос, "когда все закончится".

Министр добавил, что вопрос об отмене масочного режима сейчас не стоит из-за большого количества непривитых. Он подчеркнул, что в связи с гораздо более заразным дельта-штаммом привитые также должны продолжать носить их, поскольку они могут заражаться и болеть с легким течением так же, как и непривитые, – заражать тех, кто еще не сталкивался с коронавирусом.

Сегодня по всей Украине вступил в силу карантин желтой зоны. Большинство ограничений не распространяются на вакцинированных от коронавируса хотя бы одной дозой, переболевших и тех, кто недавно сделал тест.

Всего за последние сутки зафиксировали 7866 заболевших коронавирусом. От осложнений болезни за сутки умерли 123 больных, 2305 выздоровели.

По данным опроса Деминициатив, 56,5% украинцев не планируют вакцинироваться.

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Елизавета Кумбер

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