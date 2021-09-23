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"Весной можем спокойно жить". Ляшко назвал условие для отмены карантина

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2021, 14:24
Виктор Ляшко (Фото: STR/ЕРА)

Карантинные ограничения при пандемии коронавируса в Украине могут отменить следующей весной, если большинство украинцев вакцинируются от COVID-19 до Нового года. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на V международном форуме "Креативная Украина 2021".

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Он отметил, что "оптимистично смотрит на ситуацию", поскольку в Украине уже есть запас вакцин, которые защищают от тяжелого течения болезни и смерти, и лекарственные препараты, "действующие прямо на вирус".

Также чиновник добавил, что в стране более 10 млн доз вакцин, и еще 17 млн будут получены по заключенным контрактам.

"Вакцинируемся до Нового года, и весной можем спокойно жить без карантинных ограничений", – ответил Ляшко на вопрос, "когда все закончится".

Министр добавил, что вопрос об отмене масочного режима сейчас не стоит из-за большого количества непривитых. Он подчеркнул, что в связи с гораздо более заразным дельта-штаммом привитые также должны продолжать носить их, поскольку они могут заражаться и болеть с легким течением так же, как и непривитые, – заражать тех, кто еще не сталкивался с коронавирусом.

Читайте также: Смерть среди привитых от COVID-19. Сколько случаев было в Украине

Елизавета Кумбер
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Виктор Ляшко минздрав вакцинация вакцина маска прививка карантин коронавирус COVID-19 масочный режим
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