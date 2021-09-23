Коронавирус. В Украине почти 8000 новых заболевших – данные по Киеву и областям
За сутки 22 сентября в Украине зафиксировали 7866 заболевших коронавирусом (днем ранее – 6754), больше всего новых пациентов с COVID-19 – в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520) областях, Киеве (467) и Днепропетровской (456) области, сообщает пресс-служба Минздрава.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Вчера в Украине умерли 123 больных коронавирусом (днем ранее – 105), выздоровели 2305 инфицированных (2095), были госпитализированы – 2070 (2175).
По всей стране сделали 84 935 тестов на COVID-19 (82 243): методом ПЦР – 41 625 (36 642), ИФА – 9742 (11 347), экспресс-тестов – 33 568 (34 254).
На 23 сентября всего в Украине зафиксировали 2 370 425 заболевших коронавирусом: 55 284 больных COVID-19 умерли, выздоровели 2 237 973 человек.
Читайте также: Байден пообещал раздать другим странам еще 500 млн доз вакцины от коронавируса
Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 467 больных COVID-19 за сутки (днем ранее – 456);
Винницкая область – 179 (100);
Волынская – 238 (137);
Днепропетровская – 456 (556);
Донецкая – 520 (460);
Житомирская – 396 (179);
Закарпатская – 83 (49);
Запорожская – 348 (305);
Ивано-Франковская – 252 (192);
Киевская – 193 (219);
Кировоградская – 46 (45);
Луганская – 333 (295);
Львовская – 685 (449);
Николаевская – 175 (150);
Одесская – 407 (442);
Полтавская – 195 (134);
Ровенская – 273 (248);
Сумская – 297 (207);
Тернопольская – 221 (145);
Харьковская – 839 (774);
Херсонская – 257 (302);
Хмельницкая – 348 (345);
Черкасская – 171 (234);
Черновицкая – 302 (298);
Черниговская – 185 (33).
Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
- Сегодня по всей Украине вступил в силу карантин желтой зоны. Большинство ограничений не распространяются на вакцинированных от коронавируса хотя бы одной дозой, переболевших и тех, кто недавно сделал тест.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко предложил обязательную вакцинацию от COVID-19 для учителей и чиновников.
- По данным опроса Деминициатив, 56,5% украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса
Читайте также: Школы могут закрываться на карантин, даже если вакцинированы учителя – Ляшко
Комментарии