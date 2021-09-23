Коронавирус. В Украине почти 8000 новых заболевших – данные по Киеву и областям

За сутки 22 сентября в Украине зафиксировали 7866 заболевших коронавирусом (днем ранее – 6754), больше всего новых пациентов с COVID-19 – в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520) областях, Киеве (467) и Днепропетровской (456) области, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 123 больных коронавирусом (днем ранее – 105), выздоровели 2305 инфицированных (2095), были госпитализированы – 2070 (2175).

По всей стране сделали 84 935 тестов на COVID-19 (82 243): методом ПЦР – 41 625 (36 642), ИФА – 9742 (11 347), экспресс-тестов – 33 568 (34 254).

На 23 сентября всего в Украине зафиксировали 2 370 425 заболевших коронавирусом: 55 284 больных COVID-19 умерли, выздоровели 2 237 973 человек.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 467 больных COVID-19 за сутки (днем ранее – 456);

Винницкая область – 179 (100);

Волынская – 238 (137);

Днепропетровская – 456 (556);

Донецкая – 520 (460);

Житомирская – 396 (179);

Закарпатская – 83 (49);

Запорожская – 348 (305);

Ивано-Франковская – 252 (192);

Киевская – 193 (219);

Кировоградская – 46 (45);

Луганская – 333 (295);

Львовская – 685 (449);

Николаевская – 175 (150);

Одесская – 407 (442);

Полтавская – 195 (134);

Ровенская – 273 (248);

Сумская – 297 (207);

Тернопольская – 221 (145);

Харьковская – 839 (774);

Херсонская – 257 (302);

Хмельницкая – 348 (345);

Черкасская – 171 (234);

Черновицкая – 302 (298);

Черниговская – 185 (33).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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