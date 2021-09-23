Байден пообещал раздать другим странам еще 500 млн доз вакцины от коронавируса

США раздадут развивающимся странам еще 500 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден на виртуальном саммите, передает Reuters.

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Байден сообщил, что США закупят еще 500 млн доз вакцин от коронавируса, чтобы предоставить их развивающимся странам.

"Чтобы победить пандемию здесь, нам нужно победить ее повсюду…Это глобальный кризис", – объяснил президент США.

Отмечается, что первые поставки запланированы на январь. Таким образом число вакцин, которые США пожертвуют другим странам, увеличится до 1,1 млрд.

Однако, пишет Reuters, этого недостаточно – мировые эксперты говорят, что более бедным странам необходимо от 5 до 6 млрд доз вакцины.

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Марк Сировой

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