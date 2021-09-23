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Байден пообещал раздать другим странам еще 500 млн доз вакцины от коронавируса

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2021, 08:02
Байден пообещал раздать другим странам еще 500 млн доз вакцины от коронавируса - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

США раздадут развивающимся странам еще 500 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден на виртуальном саммите, передает Reuters.

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Байден сообщил, что США закупят еще 500 млн доз вакцин от коронавируса, чтобы предоставить их развивающимся странам.

"Чтобы победить пандемию здесь, нам нужно победить ее повсюду…Это глобальный кризис", – объяснил президент США.

Отмечается, что первые поставки запланированы на январь. Таким образом число вакцин, которые США пожертвуют другим странам, увеличится до 1,1 млрд.

Однако, пишет Reuters, этого недостаточно – мировые эксперты говорят, что более бедным странам необходимо от 5 до 6 млрд доз вакцины.

Читайте также: Ляшко предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для учителей и чиновников 

Марк Сировой
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вакцины джо байден коронавирус COVID-19
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