Байден пообещал раздать другим странам еще 500 млн доз вакцины от коронавируса
США раздадут развивающимся странам еще 500 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден на виртуальном саммите, передает Reuters.
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Байден сообщил, что США закупят еще 500 млн доз вакцин от коронавируса, чтобы предоставить их развивающимся странам.
"Чтобы победить пандемию здесь, нам нужно победить ее повсюду…Это глобальный кризис", – объяснил президент США.
Отмечается, что первые поставки запланированы на январь. Таким образом число вакцин, которые США пожертвуют другим странам, увеличится до 1,1 млрд.
Однако, пишет Reuters, этого недостаточно – мировые эксперты говорят, что более бедным странам необходимо от 5 до 6 млрд доз вакцины.
- 17 мая президент США Джо Байден сообщил, что США поделятся с другими странами 80 млн доз вакцины от коронавируса. 3 июня посольство США в Киеве заявило, что Украина получит прививки одной из первых.
- В июле США передали Украине 2 млн доз вакцины Moderna через инициативу COVAX. В конце августа США поставили в Украину почти 190 000 доз вакцины Pfizer.
- Сейчас вакцинация от коронавируса доступна в Украине всем желающим взрослым. Вакцинированные имеют преимущества в желтой и красной зонах.
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