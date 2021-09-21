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Школы могут закрываться на карантин, даже если вакцинированы учителя – Ляшко

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2021, 11:16
Школы могут закрываться на карантин, даже если вакцинированы учителя – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (скриншот видео Свобода слова на ICTV)

В Украине могу закрывать на карантин школы, даже если учителя вакцинированы от коронавируса. Об этом сказал в эфире Свобода слова на ICTV министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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По его словам, если в классе будет заболевший COVID-19 ребенок – то весь класс будет уходить на самоизоляцию.

"Если более 50% классов ушли на самоизоляцию, то школа уходит на изоляцию, даже если будут вакцинированы педагоги. Таким образом мы останавливаем распространение (коронавируса, – ред.), не останавливая в целом по стране образовательный процесс", – сказал глава МОЗ.

Ляшко отметил, что сегодня на карантине находятся около 60 школ из более чем 14 000.

Читайте также: Коронавирус. Ляшко не исключает обязательной вакцинации в Украине

Марк Сировой
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Виктор Ляшко вакцинация школы карантин коронавирус COVID-19
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