Школы могут закрываться на карантин, даже если вакцинированы учителя – Ляшко
В Украине могу закрывать на карантин школы, даже если учителя вакцинированы от коронавируса. Об этом сказал в эфире Свобода слова на ICTV министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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По его словам, если в классе будет заболевший COVID-19 ребенок – то весь класс будет уходить на самоизоляцию.
"Если более 50% классов ушли на самоизоляцию, то школа уходит на изоляцию, даже если будут вакцинированы педагоги. Таким образом мы останавливаем распространение (коронавируса, – ред.), не останавливая в целом по стране образовательный процесс", – сказал глава МОЗ.
Ляшко отметил, что сегодня на карантине находятся около 60 школ из более чем 14 000.
- По новым правилам карантина, в желтой зоне учреждения образования могут работать, если 80% сотрудников вакцинированы от коронавируса хотя бы одной дозой. В красной зоне 100% сотрудников должно быть вакцинированы полностью.
- Сегодня Комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит вопрос введения в Украине желтой зоны карантина. Ляшко прогнозирует, что правила желтой зоны начнут действовать с четверга, 23 сентября.
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